موقع ايجي بست EgyBest مشاهده فيلم درويلة dailymotion كامل دون حذف يوتيوب

فشل فيلم "درويلة" الذي يلعب بطولته النجمة آيتن عامر في تحقيق إيرادات مرضية، حيث لم تتجاوز الإيرادات أمس الاثنين الماضي 46 ألف جنيه فقط، مما جعل إجمالي الإيرادات حتى الآن يبلغ 468 ألف جنيه.

ويضم طاقم العمل الفنانين عمرو عبدالجليل، محمود عبد المغني، محمد علي، علي رزق، حسني شتا، بالإضافة إلى مسلم، إبرام سمير، نهال نور، محمد علي ميزو، وكابتن إبراهيم صبحي.

احداث فيلم درويلة موقع ايجي بست

تتمحور قصة فيلم "درويلة" في إطار مثير ومليء بالتشويق، يقدم للجمهور تجربة جديدة على الشاشة الفضية، حيث تمزج بين مشاهد مثيرة من الغموض والأكشن. يتميز الفيلم بوجود آيتن عامر كنجمة رئيسية، بالإضافة إلى عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، ومسلم، ولبنى ونس، ونهال نور، ومحمد علي ميزو، وكابتن إبراهيم صبحي ضمن فريق العمل.

يتولى محمد دياسطي فكرة وإنتاج الفيلم، ويشارك في تأليفه مع عبدالرحمن فتحي، بينما يقوم بإخراجه معوض إسماعيل. يُعرض الفيلم في السينمات بجانب عدد من الأفلام الأخرى مثل "الحريفة"، "رحلة 404"، "أبو نسب الإسكندراني"، "ثلاث عيون"، "السيستم"، "التجربة المكسيكية"، "عصابة عظيمة"، "شماريخ"، و"عادل مش عادل".

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فيلم "درويلة" يثير اهتمامًا متزايدًا على موقع إيجي بست (EgyBest) وعلى محرك البحث جوجل، حيث يُعتبر واحدًا من أحدث أفلام الأكشن المثيرة، يتميز الفيلم ببوستر دعائي غامض وقصة مليئة بالإثارة، ويستمتع به الجمهور الذي تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في دور السينما منذ 6 فبراير 2024.

حقق الفيلم نجاحًا هائلًا، حيث بلغت إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه حتى الآن، نال الفيلم إعجاب النقاد الذين وصفوه بتجربة فريدة تجمع بين الدراما، والإثارة، والتشويق، والأكشن.

"درويلة" تروي قصة مشوقة تدور حول تخطيط مجموعة من اللصوص لعملية سطو مسلح وسرقة ضخمة، بينما يسعى الضابط أدهم جاهدًا للتصدي لهم، يتبع الفيلم مسارًا دراميًا بشكل أساسي، مع لمسات من الأكشن، ويتناول مجموعة متنوعة من المشاعر.

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