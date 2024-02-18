قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة سما السورية وترددها على الأقمار الصناعية

الفجر الفني
قائمة مسلسلات رمضان
قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة سما السورية وترددها على ال

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة سما السورية وترددها على الأقمار الصناعية، "تابع الآن أروع مسلسلات رمضان 2024 على قناة سما السورية، حيث تقدم مجموعة متنوعة تُرضي جميع أذواق المشاهدين، تشمل المسلسلات السورية والمصرية والخليجية، وتتنوع بين الاجتماعية والرومانسية، مما يمزج بشكل كبير بين الدراما المصرية والسورية والخليجية.

تضم القناة مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، مما يجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء العالم. إليكم أهم المسلسلات التي ستعرض على قناة سما السورية في رمضان 2024."

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة سما السورية

"قناة سما السورية تتميز بتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات في رمضان 2024، وإليكم قائمة بأهم هذه المسلسلات:"

مسلسل سلسال الخريف

هو مسلسل واقعي ويعتبر من المسلسلات المميزة جدًا، ويعتبر من الأعمال الدرامية السورية التي نتوقع لها بتحقيق شهرة واسعة على مستوى العالم، لسنة 2024 وهو من بطولة الممثل الكبير باسم ياخور، والفنانه الجميلة سلمى سلوم حداد، ومعتصم النهار، وقمر خلف، وعبدالله العميري، ومن إخراج المخرج الجدير بالذكر  المثنى صبح، ومن تصوير حسن الشرباتي، وتم تصويره بشكل كامل في دمشق.

مسلسل سلسلة مقابلات مع السيد ادم 2

فهو من المسلسلات السورية التشويقية، حيث يظهر العديد من المفاجئات في أحداث الجزء الثاني، والذي يضم العديد من الأحداث المترابطة إستكمالًا للجزء الأول، فهو من بطولة الفنان العظيم غسان مسعود، والفنان الموهوب فادي سليم، ومن بطولة أيضًا الفنان محمد الاحمدي، والفنانة فادية خطاب ورنا شميس، وغيرهما من الفنانين والفنانات السوريين، والذي يعرض على قناة سما السورية رمضان 2024.

txt

مسلسلات رمضان 2024..كل ما تريد معرفته عن مسلسل "المعلم "لـ مصطفى شعبان

txt

مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل الساعة 5 وموعد العرض الرسمي

تردد قناة سما السوريه 2024

يمكن أن تشاهد قناة سما السورية، على النايل سات والعرب سات، من خلال التردد التالي، تقوم القناة بتحديث التردد بشكل دوري، لكي يستمتع المشاهد ويقضي وقت ممتع ومشاهده المسلسلات الرمضانية، دون حدوث أي خلل وتشويش تابع معنا التردد الجديد ل 2024.

القمر الصناعي النايل سات

  • على تردد: 12456
  • معدل الاستقطاب: افقي
  • معامل تصحيح الخطا: ¾
  • معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي العرب سات

  • على التردد: 1171
  • الاستقطاب: افقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾
قائمة مسلسلات رمضان 2024 الأقمار الصناعية المسلسلات السورية والمصرية والخليجية الدراما المصرية والسورية والخليجية قناة سما السورية
Elfagr.org

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل أسود باهت وموعد العرض الرسمي

مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وموعد العرض الرسمي

مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل بابا جه وموعد العرض الرسمي

الأكثر قراءة

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 17-02-2024 في الدوري الإنجليزي

عاجل| مصدر مصري رفيع المستوى: مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

ظهرت رسميا هــنــا.. نتائج السادس التمهيدي 2024 "تحميل PDF" في العراق (ظهرت حالا اعرف نتيجتك)

لم يفي بوعوده.. نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل بسبب أنشيلوتي

حصريا العراق Elfagr.org.. مباشـر نتائج السادس التمهيدي "ميسان - بابل - البصرة" صور وPDF جميع المحافظات (موقع نتائجنا)

الأهلي يتعادل سلبيًا أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا