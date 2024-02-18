قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة سما السورية وترددها على الأقمار الصناعية، "تابع الآن أروع مسلسلات رمضان 2024 على قناة سما السورية، حيث تقدم مجموعة متنوعة تُرضي جميع أذواق المشاهدين، تشمل المسلسلات السورية والمصرية والخليجية، وتتنوع بين الاجتماعية والرومانسية، مما يمزج بشكل كبير بين الدراما المصرية والسورية والخليجية.

تضم القناة مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، مما يجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء العالم. إليكم أهم المسلسلات التي ستعرض على قناة سما السورية في رمضان 2024."

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة سما السورية

"قناة سما السورية تتميز بتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات في رمضان 2024، وإليكم قائمة بأهم هذه المسلسلات:"

مسلسل سلسال الخريف

هو مسلسل واقعي ويعتبر من المسلسلات المميزة جدًا، ويعتبر من الأعمال الدرامية السورية التي نتوقع لها بتحقيق شهرة واسعة على مستوى العالم، لسنة 2024 وهو من بطولة الممثل الكبير باسم ياخور، والفنانه الجميلة سلمى سلوم حداد، ومعتصم النهار، وقمر خلف، وعبدالله العميري، ومن إخراج المخرج الجدير بالذكر المثنى صبح، ومن تصوير حسن الشرباتي، وتم تصويره بشكل كامل في دمشق.

مسلسل سلسلة مقابلات مع السيد ادم 2

فهو من المسلسلات السورية التشويقية، حيث يظهر العديد من المفاجئات في أحداث الجزء الثاني، والذي يضم العديد من الأحداث المترابطة إستكمالًا للجزء الأول، فهو من بطولة الفنان العظيم غسان مسعود، والفنان الموهوب فادي سليم، ومن بطولة أيضًا الفنان محمد الاحمدي، والفنانة فادية خطاب ورنا شميس، وغيرهما من الفنانين والفنانات السوريين، والذي يعرض على قناة سما السورية رمضان 2024.

تردد قناة سما السوريه 2024

يمكن أن تشاهد قناة سما السورية، على النايل سات والعرب سات، من خلال التردد التالي، تقوم القناة بتحديث التردد بشكل دوري، لكي يستمتع المشاهد ويقضي وقت ممتع ومشاهده المسلسلات الرمضانية، دون حدوث أي خلل وتشويش تابع معنا التردد الجديد ل 2024.

القمر الصناعي النايل سات

على تردد: 12456

معدل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطا: ¾

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي العرب سات