تعرف على شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 بالعراق، "أصدرت وزارة التربية العراقية توجيهات جديدة بشأن ضوابط نقل الطلاب بين المدارس والمديريات العامة للتربية في جميع المحافظات، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023/2024."

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرة التالية شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل الفجر على توفيرها بشكل كبير ومستمر على مدار اليوم واللحظة.

تعرف على شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 بالعراق

شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق وفيما يلي تلك الضوابط:

1. عدم نقل الطلبة المرحلة المسائية في المراحل المنتهية (الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) من المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات إلى مديريات العامة للتربية في محافظات (كركوك، الأنبار، صلاح الدين)، إلا في حالة كونهم من سكان تلك المحافظات.

2. عدم السماح بنقل الطلبة في مراحل الصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي من المدارس الصباحية إلى المسائية.

3. عدم السماح بنقل الطلبة في الصفوف المنتهية بعد العطلة الربيعية.

4. آخر موعد لنقل الطلبة في الصفوف المنتهية والغير المنتهية للنصف الأول من العام الدراسي هو يوم 30 نوفمبر من كل عام، وبعد هذا الموعد لا يُسمح بالنقل.

تعرف على شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 بالعراق

تعرف على شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 بالعراق

"هذه هي تفاصيل شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط داخل العراق للعام 2024. نأمل أن نكون قد قدمنا لكم المعلومات بشكل كامل ووافٍ."

شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق،شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق،شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق،شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق،شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق،شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق،شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق،شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق،شروط نقل طلاب الصف الثالث المتوسط 2024 داخل العراق.