بالصور..وزير التموين يغادر معرض أهلا رمضان سريعًا بعد انتقادات سوء التنظيم وتباين أسعار السلع

الوزير يبعث برسالة طمأنة للمواطنين ويؤكد توافر السلع

غادر وزير التموين الدكتور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، معرض اهلا رمضان 2024 بشبرا سريعًا في أول أيام انطلاقه، وسط انتقادات من الأهالي لسوء تنظيم المعرض، والتلاعب في أسعار السلع من قبل التجار المشاركين بعد رحيل المنظمين.

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قرر بدء انطلاق معارض اهلا رمضان 2024 في العديد من المحافظات والمدن، وتوفير السلع بتخفيضات كبيرة بها؛ لمواجهة جشع وغلاء التجار قبل شهر رمضان.

وزير التموين يغادر معرض أهلا رمضان:

وانتقد الإعلامي احمد موسي افتتاح معرض اهلا رمضان بشبرا الخيمة، حيث يواجه المواطنين صعوبات للحصول علي السلع، مطالبا الوزارة بالتوسع في إقامة معارض اهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة مع اقتراب شهر رمضان.

واشار “ موسي” إلى أن الوزير لم يستطيع استكمال جولته الافتتاحية لمعرض اهلا رمضان 2024 بشبرا بسبب الاقبال الكبير من المواطنين والذين انتظروا ساعات حتي افتتاح المعرض، منتقدا التجار بسب رفضهم المواطنين الحصول على السلع من معارض اهلا رمضان بالأسعار المحددة مسبقا قائلا:" التاجر اللي مش قد المشاركة لا يشارك"

المواطنون يكشفون سلبيات معارض أهلا رمضان 2024:

وعرض الإعلامي احمد موسي جانب من أراء المواطنين في معرض أهلا رمضان 2024، والتي تمثلت في تلاعب التجار في أسعار السلع حيث يقمون بطرح السلع بأسعار مخفضة اثناء افتتاح المسؤوالين وعقب مغادرتهم يقمون بتغير الأسعار، بالإضافة إلى عمليات سوء التنظيم وحصول عدد من المواطنين على كميات اكبر من احتياجاتهم ما يجعل السلع تنفذ بسرعة.

وحاول وزير التموين الدكتور علي المصيلحي طمأنة المواطنين بالتأكيد على توافر جميع السلع في الأسواق خلال شهر رمضان، وان الوزارة تمتلك احتياطات استراتيجية من السلع تكفي لما بعد رمضان لمدة اربع شهور، مشيرا إلى ان التخفيضات في معارض أهلا رمضان تصل من 10% إلى 15%.

استقرار الأسعار حتي نهاية رمضان:

وأكد وزير التموين، إنه تم الاتفاق مع جميع الشركات والتجار بالغرف التجارية واتحاد الصناعات على تثبيت اسعار السلع للحفاظ على مستويتها خلال شهر رمضان، مطالبا المواطنين بعد القيام بتخزين السلع خلال شهر رمضان خاصة أن معارض السلع المخفضة ستستمر حتي نهاية الشهر.