تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية والخليجية والسورية والقنوات الناقلة لها، يترقب الكثيرون من المواطنين المسلمين حول العالم قدوم شهر رمضان المبارك بشغف واهتمام، ففي هذا الشهر الفضيل يشهد إنتاجًا كبيرًا للمسلسلات التلفزيونية التي تُعرض خلال فترة رمضان، حيث يبحث الجميع عن قائمة المسلسلات التي ستُعرض في رمضان 2024.

وقد تم الإعلان عن القائمة الأولية لهذه المسلسلات، التي ستقدمها مجموعة من النجوم والمخرجين. تفتح قناة MBC أبوابها لعرض المسلسلات الرمضانية لعام 2023، وتُعتبر من بين القنوات الرائدة التي تعرض عددًا كبيرًا من المسلسلات خلال شهر رمضان عبر شاشتها.

يتوافد عدد كبير من نجوم الفن على هذه القناة، حيث تُعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات، سواء المصرية أو السورية أو الخليجية.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية والخليجية والسورية والقنوات الناقلة لها

مع اقتراب شهر رمضان الكريم تم انتاج عدد كبير من المسلسلات المصرية والخليجية والسورية من هذه المسلسلات:

قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية

مسلسل الساعة خمسة من بطولة آسر ياسين.

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي.

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي.

مسلسل الحشاشين: بطولة: كريم عبدالعزيز.

مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر.

مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كراره.

مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم.

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة كل من خالد النبوي، وحلا شيحة.

مسلسل أولاد الحاج متولى، بطولة كل من نرمين الفقي، ووفاء عامر.

مسلسل عتابات البهجة من بطولة يحيي الفخراني.

مسلسل سر إلهي، بطولة روجينا.

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا.

مسلسل الكبير الجزء الثامن: بطولة أحمد مكي.

مسلسل دون مقابل، بطولة هاني رمزي.

مسلسل ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية.

مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى الشعبان.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 الخليجية

مسلسل بيت العنكبوت”.

مسلسل مرضي ودحام.

مسلسل غالية البقمية.

مسلسل يس عبدالملك.

مسلسل منت رايق.

مسلسل قلم رصاص.

مسلسل بعد غيابك عني.

مسلسل جاك العلم.

مسلسل الفرج بعد الشدة.

مسلسل سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين.

مسلسل فريج 6.

مسلسل خطة باء.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 السورية