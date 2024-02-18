لمحبي الدراما المصرية.. قائمة مسلسلات رمضان المصرية 2024
لمحبي الدراما المصرية.. قائمة مسلسلات رمضان المصرية 2024، تثير مسلسلات رمضان المصرية لعام 2024 فضول العديد من عشاق الدراما، حيث يتساءلون عن الأعمال التي ستكون جاهزة للعرض خلال شهر رمضان المبارك القادم. تتميز هذه المسلسلات بحضور أهم نجوم الفن العربي والمصري، مما يجعلها محط أنظار الجمهور خلال هذا الشهر الفضيل.
يشهد السباق التنافسي تواجد أكثر من 30 عمل مصري جاهز للعرض على الفضائيات، حيث يسعى صانعو الدراما المصرية إلى جذب أكبر عدد من المشاهدين في مصر وباقي الدول العربية.
مسلسلات رمضان المصرية 2024
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتوجه الآلاف من عشاق الدراما المصرية بحثًا عن قائمة مسلسلات رمضان 2024، حيث يشهد هذا الموسم غياب بعض النجوم البارزين الذين كانوا حضورًا ثابتًا في الأعوام السابقة. يتصدر هذه القائمة الزعيم عادل إمام، الذي أعلن اعتزاله التمثيل وفقًا لتلميحات نجله رامي إمام قبل بضعة أيام.
كما يغيب نجم كبير آخر، محمد رمضان، الذي كان حاضرًا في ستة مواسم متتالية ويعتبر من أبرز النجوم في هذا الشهر الفضيل. كما تشهد قائمة المسلسلات التي تم تأكيد عرضها في رمضان 2024، عودة الفنان الكبير يحيى الفخراني للدراما بعد غياب دام لأربع سنوات، واستمرار الفنان أحمد مكي في سلسلة الكوميديا لمسلسل "الكبير أوي".
قائمة مسلسلات رمضان 2024
كما تأتي قائمة مسلسلات رمضان التي تم الإعلان عنها والتي سوف يتم عرضها في رمضان المقبل 2024 كالآتي:
- يعرض هذا الموسم مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيي الفخراني.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة الفنان أحمد مكي.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل المداح الجزء الـرابع بطولة الفنان حمادة هلال.
- ويعرض هذا الموسم مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي.
- ويعرض هذا الموسم مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي.
- ويعرض هذا الموسم مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام.
- وكما يعرض هذا الموسم مسلسل كامل العدد الجزء الثاني بطولة الفنانة دنيا الشربيني والفنان شريف سلامة.
- وكما يعرض هذا الموسم مسلسل صلة رحم بطولة الفنان إياد نصار.
- وكما يعرض هذا الموسم مسلسل نور خالد وولدة بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو.
- وكما يعرض هذا الموسم مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.
- ويعرض هذا الموسم مسلسل أشغال شقة بطولة الفنان هشام ماجد.
- ويعرض هذا الموسم مسلسل لانش بوكس بطولة الفنانة غادة عادل.
- ويعرض هذا الموسم مسلسل بمية راجل بطولة الفنانة سمية الخشاب.
- ويعرض هذا الموسم مسلسل مسار اجباري بطولة الفنان عصام عمر.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل الساعة خمسة بطولة الفنان آسر ياسين.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل الافوكاتو بطولة الفنانة مي عمر.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل لحظة غضب بطولة الفنان محمد شاهين.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة.
- كما يعرض هذا الموسم مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني.