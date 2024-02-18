"أهلًا رمضان" أقوى قائمة مسلسلات رمضان 2024 علي قناة Dmc، بسبب شعبيتها الكبيرة، تُعتبر قناة دي إم سي واحدة من أبرز القنوات التي تعرض المسلسلات خلال شهر رمضان كل عام. وفي ضوء اقتراب شهر رمضان لعام 2024، سنناقش اليوم المسلسلات التي من المقرر أن تُعرض على شاشتها في هذا الشهر المبارك.

حيث حصلت قناة دي إم سي على الحقوق الحصرية للعديد من المسلسلات المتوقع أن تكون الأبرز خلال السباق الرمضاني لعام 2024، وتتميز هذه المسلسلات بقوتها وجاذبيتها الخاصة.

مسلسلات رمضان 2024 علي قناة Dmc

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية قائمة بأسماء مسلسلات رمضان 2023 على قناة دي إم سي، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بنشر ومتابعة كل ما يبحث عنة المتابع.

مسلسل مسار إجباري

تتناول أحداث مسلسل “مسار إجباري” بأسلوب كوميدي، حيث تسير القصة بين تقلبات مليئة بالمتعة والتوتر وخلال الأحداث، يكتشف الصديقان حسن وحسين سرًا بالغ الخطورة يؤدي إلى تحول جذري في حياتهما.

يتضمن المسلسل مشاركة مجموعة لامعة من المشاهير وأبرزهم الفنان أحمد داش، وينضم إليه في البطولة كل من عصام عمر، محمد لطفي، مي الغيطي، رشدي الشامي، نور إيهاب، الفنانة بسمة، محمد الصاوي، بالإضافة إلى العديد من الأسماء البارزة الأخرى.

مسلسل إمبراطورية ميم

يدور السرد في العمل الدرامي حول الطرائف التي تواجه مختار عندما يصبح مسؤولًا بشكل كامل عن رعاية أولاده الستة بعد وفاة زوجته، ويسعى لفهم طريقة تفكيرهم التي تختلف باختلاف اجيالهم ومحاولة البقاء على إطلاع بمتغيرات عصرهم، وكل ذلك أثناء تأرجح مشاعره بين حبه لأبنائه ومتطلبات قلبه.

يحظى هذا العمل الدرامي بأداء نجومي لافت من خالد النبوي ونور النبوي إلى جانب نشوى مصطفى وحلا شيحة، بالإضافة إلى مايان السيد ومحمد محمود عبد العزيز، إلى جانب عدد كبير من الممثلين المتميزين.

مسلسل المعلم

يقدم العمل الدرامي “المعلم” بمشاركة النجم مصطفى شعبان، قصة ضمن خلفية دراما اجتماعية، تدور الأحداث حول حامد، بائع الأسماك الذي يعيش وسط عائلته حياةً رتيبة ومتواضعة، قبل أن يواجه سلسلة من التحديات القاسية في سوق تجارة الأسماك.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

يشكل هذا المسلسل واحدًا من أبرز المسلسلات الفكاهية التي تحظى بترقب وانتظار دائم من الجماهير كل سنة، ويتألق في البطولة النجم أحمد مكي بالتعاون مع رحمة أحمد فرج، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الذين يكن لهم الجمهور محبة وشغفًا.

مسلسل سر إلهي

يقدم مسلسل “سر إلهي” من خلال قناة دي ام سي، حيث تلعب الفنانة روجينا دور البطولة في شخصية نصرة، التي تواجه خيانة من الأشخاص المقربين إليها وتبدأ رحلة بحثها عن العدالة.