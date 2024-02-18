وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يفتتحون مشروع "درة الوادى" بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد

الاقتصاد
بوابة الفجر

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع "درة الوادى"، بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، والمملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.


وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يقام على مساحة 50 فدانًا تم تخصيصها من محافظة الوادى الجديد بنظام المشاركة لإقامة حى سكنى، ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، بإجمالي 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، حيث تتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة (4 وحدات سكنية بالدور)، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض.


وأشار اللواء على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادى بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بنظام التمويل العقارى، لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتم تسليم 363 وحدة سكنية، بالإضافة إلى سداد الثمن لـ29 وحدة، وجار إجراءات التسليم، وجار أستكمال الإجراءات لباقى الوحدات السكنية بالتنسيق مع بنك مصر والبنك الأهلى.

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