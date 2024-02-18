وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان محطة مياه 30 يونيو بطاقة 4800 م3 يوميًا

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ومسئولو الوزارة والمحافظة، محطة مياه 30 يونيو، بطاقة 4800 م3 يوميًا، لخدمة 8 آلاف نسمة، بحيي (مصنع اللبن - المتحف)، وتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان.


وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان، نفذت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، 16 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد، بطاقة نحو 90 ألف م3 يوميًا، بتكلفة أكثر من 235 مليون جنيه، و5 مشروعات للصرف الصحي، بطاقة 31 ألف م3 يوميًا، بتكلفة أكثر من 330 مليون جنيه، وجار تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، بجانب مشروعين لصرف صحي الحضر.


وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الوادى الجديد، 25 منطقة ريفية، وتمثل مساحة تلك المناطق 42.4 % من إجمالي المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 62 ألف نسمة، بما نسبته 45.4 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ6 مناطق ريفية (4 مناطق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و2 من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي)، بما نسبته 10.2 % من المناطق الريفية، ويقطنها 23 ألف نسمة، بما نسبته 16.9 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.
 

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