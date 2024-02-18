غدًا.. “إتيدا" تنظم ندوة حول تقنيات التنقل الذكي وتأثيرها على الحياة والاقتصاد

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “اتيدا”، ندوة حول تقنيات التنقل الذكي وتأثيرها على الحياة والاقتصاد يوم 19 فبراير في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.

وتتناول الجلسة موضوعات خاصة بتقنيات التنقل الذكي، مثل التنقل الكهربائي والتنقل الأخضر ونظام مساعدة السائق والقيادة الذاتية ونظام الاتصال من مركبة إلى مركبة، ومن مركبة إلى بنية تحتية، وتأثير تلك التقنيات على تحسين جودة الحياة في المجتمعات الحديثة.