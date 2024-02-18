مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024 Watch it.. قصة وأحداث مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين رمضان 2024، مسلسل الحشاشين، تفاصيل مسلسل الحشاشين، أحداث مسلسل الحشاشين، يبحث عدد كبير من الأفراد عن تفاصيل وأحداث مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيزفي رمضان2024.



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تفاصيل عن بوستر مسلسل الحشاشين:

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر دعائي منفرد لمسلسل الحشاشين والمقرر عرضه عبر إحدى قنواتها خلال موسم دراما شهر رمضان 2024.

ويبحث متابعين أخبار مسلسلات رمضان 2024 عن قصة مسلسل الحشاشين وأبرز أحداث المسلسل المقرر عرضة في أول أيام شهر رمضان 2024، ولمعرفة المشاركين في هذا العمل الدرامي.

قصة مسلسل الحشاشين:

مسلسلات رمضان 2024 Watch it.. قصة وأحداث مسلسل الحشاشين

تدور قصة المسلسل حول فرقة "الحشاشين" التي تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

واعتمدت جماعة "الحشاشين" في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم.

أبطال مسلسل الحشاشين:

مسلسل “الحشاشين” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.