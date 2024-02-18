امام العدل الدولية.. مصر تقدم مذكرة حول ممارسات إسرائيل في فلسطين

أكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، أن مصر قدمت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأعلن أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وفسّر رشوان أن المرافعة الشفهية، التي ستقام في 21 فبراير، تتناول الاختصاص القانوني لمحكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري، مشيرًا إلى أن مصر قدمت مذكرة تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عامًا، معتبرًا ذلك انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما تتضمن المذكرة رفضًا لسياسات الضم والهدم والتهجير والتمييز العنصري التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.

وختم رشوان تصريحاته بالدعوة لتأكيد مسؤولية إسرائيل والمطالبة بانسحابها الفوري من الأراضي الفلسطينية، مع تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار الناجمة عن تلك السياسات، وطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني لإجراءات إسرائيل ووقف دعمها، داعيًا المنظمات الدولية والأمم المتحدة للقيام بدورها في هذا السياق.