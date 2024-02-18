امام العدل الدولية.. مصر تقدم مذكرة حول ممارسات إسرائيل في فلسطين

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، أن مصر قدمت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. 

txt

دبلوماسي سابق يكشف المغزى من تقدم مصر بمذكرة لـ "العدل الدولية" ضد ممارسات إسرائيل في غزة (فيديو)

txt

عاجل|"الحوار الوطني" يثمن تقديم مصر مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل

وأعلن أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 

وفسّر رشوان أن المرافعة الشفهية، التي ستقام في 21 فبراير، تتناول الاختصاص القانوني لمحكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري، مشيرًا إلى أن مصر قدمت مذكرة تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عامًا، معتبرًا ذلك انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. 

كما تتضمن المذكرة رفضًا لسياسات الضم والهدم والتهجير والتمييز العنصري التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.

وختم رشوان تصريحاته بالدعوة لتأكيد مسؤولية إسرائيل والمطالبة بانسحابها الفوري من الأراضي الفلسطينية، مع تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار الناجمة عن تلك السياسات، وطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني لإجراءات إسرائيل ووقف دعمها، داعيًا المنظمات الدولية والأمم المتحدة للقيام بدورها في هذا السياق.

امام العدل الدولية مصر تقدم مذكرة حول ممارسات إسرائيل في فلسطين فلسطين مصر اسرائيل محكمة العدل الدولية
Elfagr.org

مواد متعلقة

"مرحب بقدومك يا رمضان".. أسعار فانوس رمضان في مصر لعام 2024

الأكثر قراءة

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد والرياض Al-Ittihad vs Al-Riyadh الشوط الثاني (0-1).. مشاهدة الاتحاد × الرياض Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| دوري روشن السعودي 2024

عاجل - "بكام يا أخضر انهاردة؟".. سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء

يلا كورة لايف جاري الآن الشوك الثاني (0-1).. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الرياض بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

جارية الآن الشوط الثاني (0-1) مباراة الاتحاد والرياض يلا شوت دون تقطيع بث مباشر في دوري روشن السعودي 2024

آلحين بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي يلا كورة اليوم

بث مباشر.. مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي يلا شوت اليوم

جارية آلحين بث مباشر اتحاد جدة (1-0) دون تقطيع الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر اليوم في الدوري السعودي