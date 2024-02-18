الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي تكرم أعضاءها

الفجر السياسي
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ملتقى لتكريم أعضاء الحملة من الرموز الوطنية والأحزاب والكيانات الداعمة والمؤيدة والكيانات الشبابية.

 

وأشارت الحملة، في بيان لها أمس السبت، إلى أنه بعد النجاح الذي أبهر العالم في الانتخابات الرئاسية 2024، قررت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي تنظيم ملتقى لتكريم المشاركين، من الرموز الوطنية والأحزاب والكيانات الداعمة والمؤيدة والكيانات الشبابية.

 

ولفتت إلى أن الملتقى يأتي في إطار إيمان الحملة بأن النجاح عمل تشاركي متكامل، مشيرة إلى أنه يهدف لتتويج جهود المشاركين المخلصة وتخليد مساهماتهم القيّمة في رحلةٍ حافلةٍ بالتحديات والإنجازات.

 

ونوهت الحملة بأنها أدركت منذ تدشينها أن العمل الجماعي التشاركي المبني على التكامل هو الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة وصناعة مشهد استثنائي في تاريخ الوطن، موضحة أن هذا الملتقى اعتراف صريح بجهد أعضاء الحملة في كلّ إنجازٍ تحقق، وتقديرًا لِما بذلوه من عطاءٍ وتفانٍ، فكانوا وسيظلون مثالًا يُحتذى به في التعاون والتكاتف، ونموذجًا يُلهم الجميع للعمل بِعزيمةٍ وإصرارٍ لإنجاز رؤية الجمهورية الجديدة.

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