تضرر سفينة بعد تعرضها لهجوم قبالة ميناء المخا اليمني

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، يوم الأحد، إن سفينة شحن، أصيبت بعدة أضرار بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة ميناء المخا اليمني.

وقالت الشركة، في مذكرة، إن السفينة، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان، كانت متجهة شمالًا في رحلة إلى فارنا ببلغاريا‭ ‬عندما وقع الهجوم.

وجاء في المذكرة: "أبطأت السفينة المحملة جزئيًا لفترة وجيزة من تتراوح ما بين 6-10 عقد، وانحرفت عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة".

بدورها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 35 ميلًا بحريًا جنوبي مدينة المخا اليمنية.

وأوضحت أن انفجارًا قرب السفينة نجم عنه أضرار، مؤكدة في مذكرة أيضًا أن جميع أفراد الطاقم بخير.

سفينة شحن مضيق باب المندب ميناء المخا اليمني التجارة البحرية البريطانية
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

الاتحاد يفوز بهدفين مقابل لا شئ ..شاهد ملخص أهداف مباراة الاتحاد و الرياض في دوري روشن السعودي 18-2-2024

فوز ثمين للاتحاد على الرياض بهدفين في دوري روشن السعودي

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

ملخص مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

عاجل - "بكام يا أخضر انهاردة؟".. سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 17-02-2024 في الدوري الإنجليزي

للاستمتاع بمسلسلات رمضان 2024: تردد قناة الحوار التونسية 2024 على نايل سات