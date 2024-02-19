تضرر سفينة بعد تعرضها لهجوم قبالة ميناء المخا اليمني

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، يوم الأحد، إن سفينة شحن، أصيبت بعدة أضرار بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة ميناء المخا اليمني.

وقالت الشركة، في مذكرة، إن السفينة، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان، كانت متجهة شمالًا في رحلة إلى فارنا ببلغاريا‭ ‬عندما وقع الهجوم.

وجاء في المذكرة: "أبطأت السفينة المحملة جزئيًا لفترة وجيزة من تتراوح ما بين 6-10 عقد، وانحرفت عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة".

بدورها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 35 ميلًا بحريًا جنوبي مدينة المخا اليمنية.

وأوضحت أن انفجارًا قرب السفينة نجم عنه أضرار، مؤكدة في مذكرة أيضًا أن جميع أفراد الطاقم بخير.