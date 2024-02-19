التألق والإبداع.. رهان قائمة مسلسلات رمضان الخليجية 2024 الجديدة

يترقب عدد كبير من الجمهور مشاهدة أقوى المسلسلات الخليجية، والتي تدخل في المنافسة بين المسلسلات التركية والمصرية والسورية وغيرها من المسلسلات، فتتميز المسلسلات الخليجية عن الآخرى الا أنها لديها طابع ميراثي، ومواكبة الواقع والعادات والتقاليد.

ويقدم “الفجر الفني” لمتابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن قائمة المسلسلات الخليجية التي تعرض خلال منصة شاهد





مسلسل من كثر حبي لك



يتنافس مسلسل من كثر حبي لك من ضمن المسلسلات المعروضة، وتدور أحداث ذلك المسلسل في شكل رومانسي، وهو مسلسل كويتي من بطولة إبراهيم حربي وحمد العماني وفاطمة الطباخ، ويعرض المسلسل على قناة إم بي سي دراما.

سحيلة بنت عديم: أم الخلاجين



فيما يعد مسلسل سحيلة بنت عديم: أم الخلاجين واحدًا من أهم المسلسلات التي سوف في رمضان لهذا العام، وهو مسلسل كويتي من بطولة زهرة الخرجي وحمد العماني وعبد الله التركماني وميس قمر، ويتم تناوله في إطار درامي كوميدي، ويعرض المسلسل على قناة إم بي سي.

مسلسل الجذوع



بينما مسلسل الجذوع تدور أحداث ذلك المسلسل في إطار درامي اجتماعي، وهو مسلسل إماراتي من بطولة إبراهيم الحساوي وحبيب غلوم وهيفاء حسين وجمعان الرويعي، ويعرض على قناة أبو ظبي.

مسلسلات رمضان الخليجية على منصة شاهد

يعرض في رمضان 2024 الكثير من المسلسلات الخليجية على منصة شاهد، ومنها ما يلي:

مسلسل جاك العلم

هو مسلسل سعودي من بطولة ريم عبد الله وماجد مطرب فواز، وكان يسمى في البداية باسم “يوميات أم صامول”، ثم تغير إلى اسم “جاك العلم”.



مسلسل الخطة باء



هو مسلسل من بطولة إبراهيم الحجاج وملا الزهراني، ويعرض المسلسل على مدار خمسة عشر حلقة، ويعرض المسلسل أيضًا على قناة إم بي سي.





خيوط المعازيب



تدور أحداث مسلسل خيوط المعازيب في فترة الستينات، وتحديدًا في حارة المعازيب، وهو من بطولة عبد المحسن النمر وإبراهيم الحساوي وريم أرحمة وفيصل الدوخي.





مسلسل سكة سفر الجزء الثالث



يعرض مسلسل سكة سفر أيضًا، وهنو من بطولة سعد عزيز ومحمد الشهري.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي: هو مسلسل من بطولة حمدي أشكناني وناصر الدوسري وفاطمة الصفي وسحر الحسين.