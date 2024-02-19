مصرع شاب إثر اعتداء من آخرين فى بورسعيد (ما القصة؟)

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر اعتداء من آخرين في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي، أحمد جمال إبراهيم سالم - 25 سنة، مصابًا بطعن نافذ في الساق الأيسر وصدمه نزيفية مما أدى إلى وفاته.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وتكثف مديرية أمن بورسعيد، من حملاتها لضبط المتهمين المتورطين في هذه الواقعة.