اليوم.. محاكمة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

حوادث
الفنان الراحل أشرف
الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

تنظر محكمة جنح أكتوبر اليوم الاثنين جلسة محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر.

وقال المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالتحقيقات، إنه لم يقصد إنهاء حياته.

وروى المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق قائلا: اللي حصل إن أنا كنت مخلص شغل في المعادي وكنت مروح البيت في الحي الخامس في أكتوبر بالعربية بتاعتي، وكنت ماشي على الطريق الدائري وأخدت وصلة حازم حسن في اتجاه دريم بارك، وكنت ماشي في نص الطريق، واتفاجئت إن فيه عربية جات جنبي على الشمال وكسرت ناحية اليمين، وحاولت أتفاداها فتفاجئت بعربية قدامي ودخلت في الشنطة بتاعتها من غير ما آخد بالي وساعتها الأيرباج بتاع العربية فتح ومحستش بأي حاجة وبعد كده نزلت من العربية.

وأضاف المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته: لما الحادثة حصلت أنا كنت ماشي على الطريق الدائري اتجاه دريم دريم بارك نحو 6 حارات وأنا كنت في الحارة اللي في النص والعربية اللي أنا خبطت فيها كانت في الحارة على يميني وبيني وأنا لما حاولت أتفادى العربية الثانية دخلت معاها في نفس الحارة، والطريق مكنش زحمة، ومكنش فيه أي إضاءة في الطريق خالص، ومكنش فيه ناس.

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