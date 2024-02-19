ما فوائد البهارات للصحة؟.. “القومي للبحوث” يجيب

منوعات
البهارات
البهارات

كشف المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن دراسة جديدة توضح فوائد وأضرار البهارات المختلفة، خاصة وأننا على بعد أيام من انطلاق شهر رمضان 2024، والمقرر له 11 مارس المقبل.

وأوضح المركز، وفقا لتقرير صادر عنه، أن التوابل والبهارات في المطبخ المصري عنصر أساسي، وتدخل في تحضير وصفات الإفطار التي تساعد على الصيام وانتظام الجهازين الهضمي والتنفسي بجانب مساعدتها على القيام بجميع أنواع العبادات دون الشعور بالتعب.

وجاءت الفوائد كالتالي:

الكمّون: 

يخفّف من اضطرابات الجهاز الهضمي، ويحفّز على إفراز الإنزيمات من البنكرياس، ويخفف من نزلات البرد.  

المستكة:

 تسهم في حماية بطانة المعدة وعلاج الحرقان الناتج من قرحة المعدة، وتساعد في التخلص من عسر الهضم والانتفاخ والغازات.

الحبهان:

 يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويساعد على علاج مشكلات المعدة ومقاومة الإمساك وتسهيل عملية الإخراج.

الفلفل الأسود:

 يسهم في تحسين الهضم لكونه غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، ويعزز من صحة القلب والشرايين.

المركز القومي للبحوث لوزارة التعليم العالي فوائد وأضرار البهارات أضرار البهارات فوائد البهارات
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

الاتحاد يفوز بهدفين مقابل لا شئ ..شاهد ملخص أهداف مباراة الاتحاد و الرياض في دوري روشن السعودي 18-2-2024

فوز ثمين للاتحاد على الرياض بهدفين في دوري روشن السعودي

ملخص مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 17-02-2024 في الدوري الإنجليزي

أمشير أبو الزعابير الكتير أبو الطبل الكبير النهارده كام أمشير الإثنين 19-2-2024

تعرف على جدول المعاشات الجديدة بعد الزيادة الأخيرة 2024