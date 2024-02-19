تعرف على موعد أول أيام رمضان 2024 بالمغرب وعدد ساعات الصيام، باتت أيام قليلة فقط تفصلنا عن بداية الشهر الكريم، مما دفع الكثيرين للبحث عن مواعيد حلول شهر رمضان لعام 2024، ولا سيما في المغرب حيث تصدرت هذه البحوث الاهتمام.

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون بداية الشهر الفضيل في المغرب يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، مع التأكيد على أهمية تحري هلال رمضان بعد غروب الشمس يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024.

رمضان 2024 في المغرب

بشكل عام، يلتزم المغرب بتحري هلال كل شهر هجري باستخدام الرؤية المباشرة بالعين المجردة، متبنيًا هذه الطريقة التقليدية بدلًا من الاعتماد الحصري على التكنولوجيا الحديثة. يأتي هذا التقليد تماشيًا مع تعاليم النبي -صلى الله عليه وسلم- التي تشجع على تحري هلال الشهور الهجرية بالرؤية المباشرة.

من المتوقع أن تزيد فترات الصيام قليلًا عن 13 ساعة في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك في المغرب ومعظم الدول العربية.

يجب الانتباه إلى أن أيام الصيام في شهر رمضان 2024 ستكون قصيرة في البداية، ثم تطول تدريجيًا بمرور الوقت، حيث يتوقع أن تصل إلى أطول فترات الصيام في اليوم الأخير من الشهر الفضيل.

شهر رمضان 2024 في المغرب فلكيا

قد ورد أنه قد أعلن الخبير في علم الفلك، زكرياء كلزيم، في تصريحاته المتعلقة بشأن موعد شهر رمضان المبارك هذا العام الهجري، أنه بالنسبة إلى شهر رمضان في المغرب هذا العام، فمن المتوقع أن يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، كما قد أوضح كلزيم في تصريحات سابق لـ”سيت أنفو” فيما يتعلق بهذا الصدد.

أن الطريقة التقليدية في المغرب لمعرفة مطلع الشهر الهجري تتطلب رؤية الهلال بالعين المجردة، وحتى لو كانت الحسابات الفلكية تسمح بتحديد يوم ظهور الهلال الجديد بدقة، يجب في النهاية احترام التقاليد المغربية، كما أكد أيضًا على أنه من المعتاد في المغرب الانتظار للإعلان الرسمي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تحديد موعد بداية شهر رمضان وباقي المناسبات الدينية.شهر رمضان 2024