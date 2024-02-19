أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق "الياميش فاتح على الرابع"، ارتفعت أسعار ياميش رمضان 2024 بشكل ملحوظ بسبب الموجة الكبيرة من غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، مما أدى إلى زيادة تكلفة السلع والمواد الغذائية بشكل عام.

وتضطلع الأسر بدور مهم في البحث عن ياميش رمضان قبل بداية شهر رمضان المبارك، وتشمل هذه الياميش مجموعة متنوعة من المكسرات مثل الفستق واللوز والبندق والحاجة والجوز، بالإضافة إلى الفواكه المجففة مثل التين المجفف، وقمر الدين، والمشمش المجفف، والزبيب، وغيرها.

تتنافس المتاجر والتجار بشكل كبير لجذب العملاء من خلال تقديم عروض وخصومات على أسعار ياميش رمضان، بهدف تيسير عملية الشراء للأسر وجعلها بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.

أسعار ياميش رمضان في الأسواق 2024

ارتفعت أسعار الياميش في الأسواق عن الموسم السابق وزادت أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية أيضًا، وجاءت أسعار الياميش على النحو التالي:

بلغ سعر قمر الدين بين 60 حتى 100 جنيه.

يتراوح سعر التمر الهندي بين 40 و50 جنيه.

بلغ سعر التين المجفف التركي 480 جنيه.

بينما بلغ سعر جوز الهند الناعم 200 جنيه، وجوز الهند الخشن 200 جنيه.

بلغ سعر توليدو تمر الشيكولاتة 250 جرام نحو 47 جنيه، بينما سعر توليدو تمر باللوز وزن 300 جرام نحو 57 جنيه.

سعر العرقسوس وزن 200 جرام نحو 67 جنيه.

يبدأ سعر التمر من 40 جنيه ويصل إلى 150 جنيه حسب نوع التمر.

وصل سعر الزبيب المصري وزن 250 جرام نحو 45.25 جنيه.

أما سعر القراصيا يبدأ من 40 حتى 120 جنيه.

سعر المشمش وزع 200 جرام نحو 150 جنيه.

سعر التمر الجاف العادي وزن 300 جرام نحو 77.25 جنيه.

أسعار مكسرات رمضان 2024

فيما جاءت أسعار مكسرات رمضان التي يتم طرحها حاليًا في الأسواق على النحو التالي:

يبلغ سعر كيلو الكاجو 725 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر كيلو الفستق 790 جنيه.

سعر كيلو اللوز 650 جنيه.

يبلغ سعر كيلو عين الجمل 595 جنيه.

سعر البندق التركي 800 جنيه.

أما أسعار السوداني فقد بلغ سعر السوداني اللبناني 160 جنيه، السوداني المدخن 200 جنيه، السوداني الصغير 110 جنيه.

سعر كيلو البندق 740 جنيه.

موعد رمضان 2024

وحيث يريد الكثيرون معرفة موعد شهر رمضان المبارك للاستعداد له، فقد أعلنت هيئة البحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان سيكون يوم 11 مارس 2024، لذا يتبقى 22 يوم فقط عن قدوم شهر رمضان.