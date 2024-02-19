أمشير أبو الزعابير الكتير أبو الطبل الكبير النهارده كام أمشير الإثنين 19-2-2024
أمشير أبو الزعابير الكتير أبو الطبل الكبير النهارده كام أمشير الإثنين 19-2-2024، اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، يشكل يومًا هامًا للعديد من المواطنين الذين يبحثون عن النهارده كام أمشير.
فهو يوم يأتي ضمن شهر أمشير، الذي يحمل أهمية خاصة في التقويم الهجري، ويشكل محط أنظار العديد من الأفراد، خاصة المزارعين نظرًا لاقتراب نهاية فصل الشتاء في هذا الشهر.
يتابع العديد من الناس تطورات الأيام في هذا الشهر بدقة، ويولون اهتمامًا خاصًا لتحديد أيام الأمطار وتغيرات الطقس. في هذا المقال، سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشهر المميز.
النهارده كام أمشير الإثنين 19-2-2024
يتميز شهر أمشير بتواجد الكثير من الأتربة والرياح الشديدة في كافة المحافظات، حيث ينقسم هذا الشهر إلى عشرة أيام برد، ثم عشرة أيام في جو الخريف، وعشرة أيام يغلب عليهم الرياح الشديدة، لذا يعتمد المزارعون على هذا التقويم القبطي في حساب أوقات الحصاد، ويوافق اليوم العاشر من شهر أمشير من كل عام.
ما هي أيام شهر أمشير؟
فيما يتعلق بشأن التقويم لشهر أمشير في عام 2024 قد ورد أن:
- الأحد 10 أمشير 17 فبراير 2024
- الإثنين 11 أمشير 18 فبراير 2024
- الثلاثاء 12 أمشير 19 فبراير 2024
- الأربعاء 13 أمشير 20 فبراير 2024
- الخميس 14 أمشير 21 فبراير 2024
- الجمعة 15 أمشير 22 فبراير 2024
- السبت 16 أمشير 23 فبراير 2024
- الأحد 17 أمشير 24 فبراير 2024
- الإثنين 18 أمشير 25 فبراير 2024
- الثلاثاء 19 أمشير 26 فبراير 2024
- الأربعاء 20 أمشير 27 فبراير 2024
- الخميس 21 أمشير 28 فبراير 2024
- الجمعة 22 أمشير 1 فبراير 2024
- السبت 23 أمشير 2 مارس 2024
- الأحد 24 أمشير 3 مارس 2024
- الإثنين 25 أمشير 4 مارس 2024
- الثلاثاء 26 أمشير 5 مارس 2024
- الأربعاء 27 أمشير 6 مارس 2024
- الخميس 28 أمشير 7 مارس 2024
- الجمعة 29 أمشير 8 مارس 2024
- السبت 30 أمشير 9 مارس 2024
ما هو ترتيب الشهور القبطية؟
يبدأ العام القبطي بشهر توت من يوم 11 سبتمبر إلى يوم 10 أكتوبر، ثم يليه بابه من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، وبعده يأتي شهر هاتور من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، كذلك بعد هاتور يأتي شهر كيهك من 10 ديسمبر إلى 8 يناير، ثم يليه شهر طوبة من 9 يناير إلى 7 فبراير، كما أن الشهر الحالي هو أمشير من 8 فبراير إلى 10 مارس، وبعده يأتي شهر برمهات من 10 مارس إلى 8 أبريل، ثم يليه شهر برمودة من 9 أبريل إلى 8 مايو، وبعده يأتي شهر بشنس من 9 مايو إلى 7 يونيو، وبعد ذلك بشنس يأتي شهر بؤونة من 8 يونيو إلى 7 يوليو، وثم يليه شهر أبيب من 8 يوليو إلى 9 أغسطس، وأخيرًا شهر مسري من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.
الأمثال الشعبية لشهر امشير
- أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.
- أمشير يقول للزرع سير سير بلا تعسير.
- الإسم لأمشير والفعل لطوبة “بسبب البرد “.