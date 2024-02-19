أمشير أبو الزعابير الكتير أبو الطبل الكبير النهارده كام أمشير الإثنين 19-2-2024، اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، يشكل يومًا هامًا للعديد من المواطنين الذين يبحثون عن النهارده كام أمشير.

فهو يوم يأتي ضمن شهر أمشير، الذي يحمل أهمية خاصة في التقويم الهجري، ويشكل محط أنظار العديد من الأفراد، خاصة المزارعين نظرًا لاقتراب نهاية فصل الشتاء في هذا الشهر.

يتابع العديد من الناس تطورات الأيام في هذا الشهر بدقة، ويولون اهتمامًا خاصًا لتحديد أيام الأمطار وتغيرات الطقس. في هذا المقال، سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشهر المميز.

النهارده كام أمشير الإثنين 19-2-2024

يتميز شهر أمشير بتواجد الكثير من الأتربة والرياح الشديدة في كافة المحافظات، حيث ينقسم هذا الشهر إلى عشرة أيام برد، ثم عشرة أيام في جو الخريف، وعشرة أيام يغلب عليهم الرياح الشديدة، لذا يعتمد المزارعون على هذا التقويم القبطي في حساب أوقات الحصاد، ويوافق اليوم العاشر من شهر أمشير من كل عام.

ما هي أيام شهر أمشير؟

فيما يتعلق بشأن التقويم لشهر أمشير في عام 2024 قد ورد أن:

الأحد 10 أمشير 17 فبراير 2024

الإثنين 11 أمشير 18 فبراير 2024

الثلاثاء 12 أمشير 19 فبراير 2024

الأربعاء 13 أمشير 20 فبراير 2024

الخميس 14 أمشير 21 فبراير 2024

الجمعة 15 أمشير 22 فبراير 2024

السبت 16 أمشير 23 فبراير 2024

الأحد 17 أمشير 24 فبراير 2024

الإثنين 18 أمشير 25 فبراير 2024

الثلاثاء 19 أمشير 26 فبراير 2024

الأربعاء 20 أمشير 27 فبراير 2024

الخميس 21 أمشير 28 فبراير 2024

الجمعة 22 أمشير 1 فبراير 2024

السبت 23 أمشير 2 مارس 2024

الأحد 24 أمشير 3 مارس 2024

الإثنين 25 أمشير 4 مارس 2024

الثلاثاء 26 أمشير 5 مارس 2024

الأربعاء 27 أمشير 6 مارس 2024

الخميس 28 أمشير 7 مارس 2024

الجمعة 29 أمشير 8 مارس 2024

السبت 30 أمشير 9 مارس 2024

ما هو ترتيب الشهور القبطية؟

يبدأ العام القبطي بشهر توت من يوم 11 سبتمبر إلى يوم 10 أكتوبر، ثم يليه بابه من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، وبعده يأتي شهر هاتور من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، كذلك بعد هاتور يأتي شهر كيهك من 10 ديسمبر إلى 8 يناير، ثم يليه شهر طوبة من 9 يناير إلى 7 فبراير، كما أن الشهر الحالي هو أمشير من 8 فبراير إلى 10 مارس، وبعده يأتي شهر برمهات من 10 مارس إلى 8 أبريل، ثم يليه شهر برمودة من 9 أبريل إلى 8 مايو، وبعده يأتي شهر بشنس من 9 مايو إلى 7 يونيو، وبعد ذلك بشنس يأتي شهر بؤونة من 8 يونيو إلى 7 يوليو، وثم يليه شهر أبيب من 8 يوليو إلى 9 أغسطس، وأخيرًا شهر مسري من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

الأمثال الشعبية لشهر امشير