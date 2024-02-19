فوائد مذهلة لنواة التمر للبشرة والشعر.. تعرف عليها

تعتبر نواة التمر من المخلفات التي يتخلص منها الكثير من الناس دون أن يعرفوا فوائدها الصحية العديدة، فهي مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل البروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، كما إنها تدخل في علاج العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة، ونستعرض فيما يلي فوائد نواة التمر وكيفية استخدامها:

فوائد نواة التمر

غنية بالألياف فهي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد في الدم، كما تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر في الدم، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر، وتساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

تساعد على تحسين صحة الجلد: حيث تحتوي نواة التمر على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة الجلد، مثل: فيتامينات A، وC، وE، وحمض الفوليك.

تحسن صحة البشرة: حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

تحسين صحة الشعر: حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تساعد على نمو الشعر وتقويته، فهي تحتوي على فيتامين B2 والأميمو آسيد، اللذان يعملان على مكافحة الشيب والمحافظة على لون الشعر والجلد.

تساعد على تقوية جهاز المناعة: حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من العدوى، فهي تتميز بخصائصها المضادة للفيروسات، مما يجعلها علاج فعال للأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

تحسين صحة القلب: تعد نواة التمر مصدر غني بالبوتاسيوم وهو إحدى العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.

تفتيت حصوات الكلى: تحتوي نواة التمر على حمض الأكساليك، وهو أحد الأحماض الأمينية التي تساعد في تفتيت حصى الكلى، والتخلص منها عن طريق البول.