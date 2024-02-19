شهداء ومصابون.. قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

خلال مساء الأحد، استهدف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لليوم الـ135 على التوالي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 70 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، نتيجة لقصف طائرات ومدفعية الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، مثل النصيرات والزوايدة ودير البلح.

 

وتجدر الإشارة إلى وصول جثامين 16 شهيدًا إلى المستشفيات جراء الهجمات على خان يونس، فيما تم انتشال 5 شهداء، بينهم أطفال، جراء القصف الإسرائيلي في مناطق شمال القطاع. الهجمات لم تقتصر على ذلك، حيث استهدفت أحياء مدينة غزة، مثل الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين.

تسجل حصيلة العدوان الإسرائيلي، حسب الإحصائيات غير النهائية، ارتفاعًا في عدد الشهداء إلى 28،985، والجرحى إلى 68،883، وذلك منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

غزة قصف القصف على غزة الحرب على غزة غزة اليوم غزة الان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الاتحاد يفوز بهدفين مقابل لا شئ ..شاهد ملخص أهداف مباراة الاتحاد و الرياض في دوري روشن السعودي 18-2-2024

فوز ثمين للاتحاد على الرياض بهدفين في دوري روشن السعودي

ملخص مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 17-02-2024 في الدوري الإنجليزي

أمشير أبو الزعابير الكتير أبو الطبل الكبير النهارده كام أمشير الإثنين 19-2-2024

تعرف على جدول المعاشات الجديدة بعد الزيادة الأخيرة 2024