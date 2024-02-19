شهداء ومصابون.. قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

خلال مساء الأحد، استهدف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لليوم الـ135 على التوالي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 70 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، نتيجة لقصف طائرات ومدفعية الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، مثل النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وتجدر الإشارة إلى وصول جثامين 16 شهيدًا إلى المستشفيات جراء الهجمات على خان يونس، فيما تم انتشال 5 شهداء، بينهم أطفال، جراء القصف الإسرائيلي في مناطق شمال القطاع. الهجمات لم تقتصر على ذلك، حيث استهدفت أحياء مدينة غزة، مثل الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين.

تسجل حصيلة العدوان الإسرائيلي، حسب الإحصائيات غير النهائية، ارتفاعًا في عدد الشهداء إلى 28،985، والجرحى إلى 68،883، وذلك منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.