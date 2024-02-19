حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024

تثير إمكانية إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في شهر رمضان 2024 تساؤلات وتفاعلًا واسعًا، حيث تناولت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير تُشير إلى خطوات إيجابية من وزارة التموين في هذا السياق.

تتجه الأنظار نحو هذا الموضوع في ظل الضغوط المالية التي يواجهها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ويرجى من المواطنين التحقق من صحة هذه الأخبار قبل التبني الكامل لها.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق معارض "أهلًا رمضان" في جميع المحافظات ابتداءً من 15 فبراير 2024، حيث يقدم المعرض خصومات تصل إلى 30% على مجموعة متنوعة من المنتجات.

يشكل هذا الإعلان جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين خلال شهر رمضان.

الزيادة المحتملة علي بطاقات التموين.. رمضان ٢٠٢٤

رغم ذلك، يجب التنبيه إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد مصدر رسمي قد أكد الزيادة المحتملة على بطاقات التموين.

وفي ردها على هذه التكهنات، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة هذه الأخبار.

يترقب المواطنون موافقة رسمية قبل تأكيد أي زيادة محتملة في برنامج التموين.