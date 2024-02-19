حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024

أخبار مصر
بوابة الفجر

تثير إمكانية إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في شهر رمضان 2024 تساؤلات وتفاعلًا واسعًا، حيث تناولت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير تُشير إلى خطوات إيجابية من وزارة التموين في هذا السياق.

txt

عاجل.. التموين تطرح كرتونة رمضان بأسعار مخفضة

txt

فضل الأيام البيض لشهر شعبان 2024: أبواب الخير مفتوحة.. اغتنم الفرصة

 

 تتجه الأنظار نحو هذا الموضوع في ظل الضغوط المالية التي يواجهها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ويرجى من المواطنين التحقق من صحة هذه الأخبار قبل التبني الكامل لها.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق معارض "أهلًا رمضان" في جميع المحافظات ابتداءً من 15 فبراير 2024، حيث يقدم المعرض خصومات تصل إلى 30% على مجموعة متنوعة من المنتجات. 

يشكل هذا الإعلان جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين خلال شهر رمضان.

الزيادة المحتملة علي بطاقات التموين.. رمضان ٢٠٢٤

رغم ذلك، يجب التنبيه إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد مصدر رسمي قد أكد الزيادة المحتملة على بطاقات التموين.

 وفي ردها على هذه التكهنات، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة هذه الأخبار.

 يترقب المواطنون موافقة رسمية قبل تأكيد أي زيادة محتملة في برنامج التموين.

التموين اضافة ١٠٠ علي بطاقة التموين شهر رمضان رمضان رمضان ٢٠٢٤ وزارة التموين السكر الزيت الحكومة
Elfagr.org

مواد متعلقة

هل تم رفض طلبك للضمان الاجتماعي المطور؟..تعرف على الأسباب وخطوات الاستعلام عن الأهلية

عاجل.. التموين تطرح كرتونة رمضان بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

الاتحاد يفوز بهدفين مقابل لا شئ ..شاهد ملخص أهداف مباراة الاتحاد و الرياض في دوري روشن السعودي 18-2-2024

فوز ثمين للاتحاد على الرياض بهدفين في دوري روشن السعودي

ملخص مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

عاجل.. التموين تطرح كرتونة رمضان بأسعار مخفضة

حبس 6 شهور وغرامة 1000ج علي البطاقة الشخصية (في هذه الحالات)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 17-02-2024 في الدوري الإنجليزي