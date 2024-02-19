وظائف وزارة الأوقاف 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلن الدكتور محمد جمعة مؤخرًا عن توفر فرص عمل شاغرة في وزارة الأوقاف، ويعتبر هذا الخبر بمثابة بوابة للشباب الباحثين عن وظائف، حيث يبلغ عدد الوظائف المتاحة نحو 2000، وذلك مع احتمالية شغل 1000 وظيفة منها في يناير المقبل.

 

وقد قامت وزارة الأوقاف بإعلان حاجتها لتعيين موظفين جدد في مجالات متنوعة مثل العمال والخطباء والمعلمين. 

تم توفير تفاصيل المسابقة لقبول المتقدمين وتحقيق نجاحهم في الوظائف المتاحة، حيث يمكن للراغبين في التقديم متابعة الإجراءات الإلكترونية عبر بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم علي وظائف وزارة الاوقاف المصرية

 

للتقديم على وظائف الأوقاف، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:
1. زيارة بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط المخصص.
2. تسجيل جميع البيانات المطلوبة.
3. اختيار المحافظة المرغوبة للعمل فيها.
4. تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لتسهيل التواصل.
5. الضغط على زر "حفظ الطلب".
6. انتظار رسالة تحتوي على رقم طلب التوظيف عبر الهاتف الجوال.

 

المستندات المطلوبة للتقديم علي وظائف وزارة الاوقاف المصرية

يجب على المتقدمين إحضار مستندات معينة لاستكمال عملية التقديم، مثل شهادة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، ونسخة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وصورة من صحيفة الحالة الجنائية، ونسخة من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة للمتقدم.

وظائف وظائف الأوقاف الأوقاف وزارة الأوقاف وظائف وزارة الأوقاف بوابة الوظائف الحكومية
Elfagr.org

مواد متعلقة

وظائف البريد المصري 2024.. فرصة العمر براتب خيالي( تعرف على طريقة التقديم الآن)

الأكثر قراءة

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

الاتحاد يفوز بهدفين مقابل لا شئ ..شاهد ملخص أهداف مباراة الاتحاد و الرياض في دوري روشن السعودي 18-2-2024

فوز ثمين للاتحاد على الرياض بهدفين في دوري روشن السعودي

ملخص مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

عاجل.. التموين تطرح كرتونة رمضان بأسعار مخفضة

حبس 6 شهور وغرامة 1000ج علي البطاقة الشخصية (في هذه الحالات)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 17-02-2024 في الدوري الإنجليزي