أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق

شهدت أسعار ياميش رمضان 2024 ارتفاعًا كبيرًا بسبب الموجة الحالية لغلاء الأسعار في البلاد، مما أدى إلى زيادة تكاليف المكونات والسلع الغذائية.

تعتبر العائلات الشراء المبكر لياميش رمضان، ومن بينها الفستق واللوز والبندق والحاجة والجوز والفواكه المجففة.

في سبيل تحقيق تلك التوازنات، يتنافس التجار والمتاجر في تقديم عروض وخصومات على أسعار ياميش رمضان، لتيسير عملية الشراء لجميع الأسر وتخفيف العبء المالي.

اسعار ياميش رمضان ٢٠٢٤

أما بخصوص أسعار ياميش رمضان في الأسواق لعام 2024، فقد شهدت زيادة عن الموسم السابق، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

- قمر الدين بين 60 و100 جنيه.

- التمر الهندي بين 40 و50 جنيه.

- التين المجفف التركي بسعر 480 جنيه.

- جوز الهند الناعم والخشن بسعر 200 جنيه.

- توليدو تمر الشيكولاتة بسعر 47 جنيه، وتوليدو تمر باللوز بسعر 57 جنيه.

- العرقسوس بسعر 67 جنيه.

- أسعار التمور تتراوح بين 40 و150 جنيه حسب النوع.

- الزبيب المصري بسعر 45.25 جنيه.

- القراصيا بين 40 و120 جنيه.

- المشمش بسعر 150 جنيه.

- التمر الجاف العادي بسعر 77.25 جنيه.

اسعار مكسرات رمضان ٢٠٢٤

وفيما يتعلق بأسعار مكسرات رمضان 2024، فقد جاءت كالتالي:

- كيلو الكاجو بسعر 725 جنيه.

- كيلو الفستق بسعر 790 جنيه.

- كيلو اللوز بسعر 650 جنيه.

- كيلو عين الجمل بسعر 595 جنيه.

- البندق التركي بسعر 800 جنيه.

- أسعار السوداني: اللبناني 160 جنيه، المدخن 200 جنيه، الصغير 110 جنيه.

- كيلو البندق بسعر 740 جنيه.

موعد بداية شهر رمضان ٢٠٢٤

ويبدأ شهر رمضان المبارك لعام 2024 في 11 مارس، وبذلك يبقى 22 يومًا فقط عن قدوم الشهر الفضيل.