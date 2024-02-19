وزارة التموين تكشف عن موعد اضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

يشهد البحث عن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2024 إقبالًا، حيث يسعى البعض لفهم كيفية تسجيل المواليد على تلك البطاقات، في إطار جهود وزارة التموين لدعم المستحقات الحياتية للمواطنين المصريين في ظل التحديات المالية.

وبحسب مصادر الوزارة، يهدف تحديث بطاقات التموين للمواليد إلى تأمين صرف 5 أرغفة يوميًا، بالإضافة إلى 50 جنيهًا شهريًا.

موعد اضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين

فيما يتعلق بموعد إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2024، أكدت وزارة التموين أن هذه العملية ستبدأ في يوليو 2024، حيث ستكون هناك أولوية لفئات المستحقين مثل أبناء الشهداء وأسر تكافل وكرامة، بالإضافة إلى حالات خاصة تتطلب الرعاية.

لتسهيل عملية إضافة المواليد، يمكن القيام بها عبر تسجيل حساب جديد على موقع دعم مصر أو الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

الخطوات تتضمن إدخال رقم الهوية القومية، تسجيل اسم الأم، ومن ثم إضافة أفراد الأسرة غير المسجلين في بطاقة التموين.

على نفس النحو، يمكن أداء هذه العملية عبر بوابة مصر الرقمية، حيث يُدخل المواطن رقم الهوية ورقم الهاتف المسجل، ثم يقوم بإضافة أسماء المواليد غير المُسجلين سابقًا في بطاقة التموين.

بهذه الطرق يُسهم تحديث بطاقات التموين في دعم الأسر المصرية وتحسين ظروف المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

خطوات إضافة المواليد بالموقع:

قم بالدخول على موقع دعم مصر.

وقم بالضغط على زر تسجيل حساب جديد، أو تسجيل الدخول.

ثم قم بإدخال رقمك القومي.

ثم سجل اسم الأم، ونقوم بعدها واضغط على خدمات التموين.

ثم التوجه إلى قائمة الخدمات المتاحة، قم بإضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين.

ثم اكتب الاسم الرباعي للأبناء، ورقمهم القومي، واختر صلة القرابة سواء كان ابن أو ابنة.



طريقة تسجيل المواليد على منصة مصر الرقمية تكون عن طريق الخطوات التالية: