حبس 6 شهور وغرامة 1000ج علي البطاقة الشخصية (في هذه الحالات)

صدم الجميع إعلان حكم بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 1000 جنيه على حيازة بطاقة شخصية، وتبرز بطاقة الرقم القومي دورًا أساسيًا في حياة الأفراد في مصر، إذ تثبت الهوية الشخصية والجنسية، فهي جزء حيوي يُسهم في مختلف الأنشطة اليومية والرسمية، من التسجيل في المدارس إلى فتح حسابات بنكية واستخدام خدمات الرعاية الصحية.

ونستعرض خلال السطور التالية الغرامات المتعلقة بالبطاقة الشخصية، حيث كانت في السابق تُستخدم كتصريح للسفر الداخلي، إلا أنها اكتسبت أهمية أكبر مع مرور الزمن.

تعرف علي حالات الغرامة علي البطاقة الشخصية

يتعرض الأفراد للغرامات التالية في حال الإهمال أو الإخلال بأمور البطاقة الشخصية:

حمل عدة بطاقات يتسبب في غرامة مالية قدرها 500 جنيه وحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.

عدم طلب البطاقة الشخصية لمن تجاوزوا سن 15 عامًا يعرضهم لغرامة 100 جنيه، ويجب تحديث البيانات في حالة التغيير.

التأخر في تحديث بعض بيانات البطاقة يؤدي إلى غرامة قدرها 50 جنيه.

استخدام بطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الحكومية يتسبب في غرامة 100 جنيه.

عدم الإبلاغ الفوري عن فقدان البطاقة يؤدي إلى غرامة 50 جنيه إذا تجاوزت فترة الإبلاغ 15 يومًا من تاريخ إصدار محضر الفقد.

وفيما يخص استخدام بطاقة شخصية لشخص آخر، تتطلب العقوبات القانونية الحبس ودفع غرامة تصل إلى 1000 جنيه، مع معاقبة أي شخص يقدم مساعدة أو تواطؤ في ذلك.