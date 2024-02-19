تردد قناة تنة ورنة 2024.. بجودة عالية علي النايل سات

تعتبر قناة تنة ورنة واحدة من بين القنوات الفضائية المعروفة والمحببة للأطفال العرب. يُفضلها الأطفال بشكل كبير بسبب تنوع محتواها، حيث تقدم برامجًا ترفيهية مسلية وأخرى تعليمية.

تردد قناة تنة ورنة

فيما يلي بعض المعلومات الهامة لضبط تردد القناة على الجهاز واستقبالها بوضوح وسهولة:

تردد القناة: 11853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: جودة عالية (HD).

القمر الصناعي: النايل سات.

قناة تنة ورنة للأطفال

تتميز قناة تنة ورنة للأطفال بعدة مميزات، ومنها:

تقدم محتوى متنوعًا ومستمرًا على مدار الساعة، وتعتبر واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم برامجًا متنوعة ومختلفة. تحتوي على برامج وأغاني هادفة وهادئة تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار والمراحل السنية. سهولة ضبط القناة على الجهاز نظرًا لتوافرها على القمر الصناعي النايل سات. جودة عالية في عرض الصوت والصورة بفضل التردد الجديد، مما يسهم في توفير تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال. تقدم محتوى متنوعًا يلبي احتياجات الأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك برامج تعليمية وأغاني وألعاب وقصص وأفلام كرتونية.

برامج قناة تنة ورنة

بعض برامج قناة تنة ورنة تشمل "مغامرات تنة ورنة في جزيرة السلام" التي تعلم الأطفال قيمًا أخلاقية مثل الصداقة والتعاون، وبرنامج "أصدقاء المحيط" الذي يعلمهم عن الحياة البحرية وأهميتها. أيضًا، هناك برنامج "مطبخ تنة ورنة" الذي يعلم الأطفال كيفية تحضير وصفات طعام بسيطة، وبرنامج "حكايات جدتي الحكيمة" الذي يقدم قصصًا تقليدية تحمل دروسًا هامة في الحياة.

تعتبر قناة تنة ورنة وجهة مناسبة للأطفال الذين يبحثون عن محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة، ويمكنمشاهدتها عبر ضبط تردد القناة المذكورة على الجهاز الاستقبال.