وفد عسكري مصري يطلع على تجربة مجلس الدولة بسلطنة عُمان

قام وفد الأكاديمية العسكرية العليا ووفد كلية القيادة والأركان والاستراتيجية بمصر، برئاسة اللواء أركان حرب وليد محمد نصار مساعد مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بزيارة مجلس الدولة العُماني، وذلك في إطار برنامج زيارة الوفد الرسمية الحالية لسلطنة عُمان.

وكان في استقبالهم سالم بن علي قطن نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد بن عوض الرواس، وناصر بن سيف الهدابي. وتم الرحيب بالوفد العسكري المصري، مُتمنين لهم طيب الإقامة في سلطنة عمان، وأن تسهم الزيارة في مزيد من تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، وأن تفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكدين عمق الروابط والعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب رئيس الوفد المصري عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على حسن الاستقبال، معربا عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارة سلطنة عمان، ومشيدا في هذا الصدد بما تشهده من تنمية شاملة وتطور في جميع المجالات.