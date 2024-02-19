تريند التيك توك.. الشاي بالنعناع للتخلص من حب الشباب

يشهد الكثير من الأشخاص مشكلة حب الشباب على البشرة، ومؤخرًا أصبح هناك علاج يحظى بشعبية كبيرة على موقع "تيك توك" ويثير اهتمام خبراء التجميل، ووصفه البعض بمثابة "العلاج المعجزة".

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يُزعم أن الشاي بالنعناع هو العلاج المعجزة الذي يمكن أن يمنحك بشرة مثالية ويساعد على التخلص من حب الشباب الناجم عن التغيرات الهرمونية بشكل طبيعي.

يشرح الدكتور كيوان خان، الطبيب العام ومتخصص في الممارسات التجميلية المتقدمة في عيادة هارلي ستريت هانا في لندن، أن أوراق النعناع تحتوي على مركبات تُعرف بالبوليفينول، وهي تُعرف بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة والمضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساهم في تحسين صحة البشرة ومكافحة الجذور الحرة المتعلقة بالجلد.

فوائد شاي النعناع

تم ترويج فوائد شاي النعناع عبر تطبيق "تيك توك"، حيث أشار المستخدمون إلى خصائصه في تنظيم الهرمونات وقدرته المزعومة على إزالة البقع الناجمة عن التغيرات الهرمونية. وقد أكد خبراء أمراض الجلد فعالية شاي النعناع في تجديد خلايا الجلد وإزالة الخلايا الميتة، مما يجعل البشرة تبدو مشرقة وصحية.

تشير دراسة نُشرت في مجلة أبحاث العلاج بالأعشاب إلى أن شاي النعناع يحتوي على خصائص مضادة للأندروجينات، والتي تعتبر هرمونات ذكورية تشمل هرمون التستوستيرون. يمكن أن يؤدي زيادة تلك الهرمونات إلى ظهور حب الشباب لدى بعض الأشخاص، وخاصة المراهقين، وذلك بسبب زيادة إفراز الزهم الذي يسد المسام.

يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من الرواج الذي حققه الشاي بالنعناع كعلاج لحب الشباب، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أدلة علمية قوية تثبت فعالية هذا العلاج. قد يعمل النعناع على تهدئة البشرة وتحسين حالتها، ولكنه غالبًا لا يكفعن استبدال العلاجات الطبية التقليدية الموصوفة من قبل الأطباء المختصين. لذلك، ينصح بالتحدث مع أخصائي الجلدية أو الطبيب المعالج قبل استخدام أي منتج أو علاج جديد لحب الشباب.

فعلى الرغم من الرواج الحالي لاستخدام الشاي بالنعناع كعلاج لحب الشباب، يجب أن نتذكر أن الأدلة العلمية لا تزال غير كافية لتأكيد فعاليته، من الأفضل الاستعانة بمصادر المعلومات الموثوقة والتشاور مع أخصائي الجلدية قبل تجربة أي علاج جديد للحصول على نصيحة مهنية وشخصية تتناسب مع حالتك الفردية.