الاتحاد الإقليمي يدعم مركز أورام الفيوم ويشيد بمستوى الخدمة الطبية (صور)

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مجلس إدارة مركز أورام
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي

 

حرص وفد من الاتحاد الإقليمي العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة النائب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، والدكتورة وجيدة عبد الرحمن أنور نائب رئيس الاتحاد، على زيارة ودعم  مركز أورام الفيوم، في زيارة صباح اليوم الاثنين، تفقدوا خلالها عيادات مركز الأورام، ووحدة الأشعة التشخيصية، ووحدة العلاج الكيماوي، والإشعاعي، ووحدة المناظير، وأشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة من الأطباء والعاملين بالمركز.

وكان في استقبالهم مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، برئاسة الدكتور صلاح أبو طالب، والمحاسب أحمد عرندس، والدكتور مصطفى ثابت من مجلس الإدارة، والمحاسب محمد باهي جمعة المدير المالي والإداري للمركز.

وفي نهاية الزيارة حرص الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الإدارة، على إهداء درع المركز إلى الدكتور طلعت عبد القوي، والدكتورة وجيدة أنور  تقديرًا لزيارتهم ودعمهم لمركز أورام الفيوم.

مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
مجلس إدارة مركز أورام الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الإقليمي
الاتحاد الاقليمى الاتحاد الاقليمي العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية مركز أورام الفيوم الدكتور صلاح أبو طالب
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