لمرضى السكر.. أطعمة يجب تجنبها في وجبة الإفطار

لا يوجد طريقة أفضل لبدء يومك من تناول وجبة فطور صحية ومتوازنة، ولكن مرضى السكري من النوع الثاني يحتاجون إلى اختيار الأطعمة بعناية.

توصي تقارير صحيفة "ذا صن" البريطانية بأنه من الضروري التركيز على جودة وكمية الكربوهيدرات في الوجبة الصباحية لإدارة مرض السكري بشكل فعال.

وفقًا للخبراء، إذا كنت تعاني من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فمن الأفضل تجنب تناول وجبة غنية بالدهون المشبعة أو السكر. ومع ذلك، لا يوجد نمط غذائي واحد يناسب الجميع، حيث يتعامل كل شخص مع مرض السكري بشكل مختلف من خلال النظام الغذائي والنشاط البدني والأدوية أو الأنسولين.

هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في وجبة الإفطار لمرضى السكري، ويشمل ذلك الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والزيوت، والأطعمة التي تحتوي على سكريات مرتفعة أو مصنعة مثل الحبوب المغطاة بالسكر مع الحليب الكامل الدسم، والخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى.

كما يجب أن يتم مراعاة تناول عصير البرتقال خلال وجبة الإفطار بحذر، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم ونقص الألياف الغذائية.

بشكل عام، توصي الخبراء بتناول وجبة إفطار تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، حيث ستساعد في الشعور بالشبع طوال اليوم وتكون أفضل لمرضى السكري.