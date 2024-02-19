لإنقاص الوزن.. اطعمة يجب أن تأكل بعد الساعة 8 مساءً

توصل العديد من الأشخاص إلى رحلة فقدان الوزن عن طريق تجربة مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات. ووفقًا لخبراء التغذية والتخسيس، هناك بعض الأطعمة التي يُفضل تناولها في الساعات المتأخرة من المساء، حيث تساهم في تحسين صحة الجسم وتعزز الشعور بالشبع، وفقًا لما يشير إليه موقع "هيلث سايت" الصحي.

اطعمة يجب أن تأكل بعد الساعة 8 مساءً

اللوز المنقوع: يُعتبر اللوز المنقوع خيارًا منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالعناصر الغذائية. فهو يُساهم في إصلاح العضلات وتقليل تراكم الدهون في منطقة البطن، بالإضافة إلى أنه يُساعد على الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم.

تناول البيض في وقت متأخر: يوفر تناول البيض في الليل البروتين الغني وفيتامينات ب6 وبـ12 والفوسفور ومضادات الأكسدة.

زبدة الفول السوداني: تعد زبدة الفول السوداني مصدرًا غنيًا بالبروتين، وتُعزز بناء العضلات وتساعد على تحقيق نوم عميق.

الزبادي: يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية، ويُعتبر ممتازًا لبناء العضلات أثناء النوم.

الخبز الأسمر: الخبز الأسمر هو خيار خفيف ومفيد لفقدان الوزن، حيث يُعتبر أفضل غذاء لحرق الدهون.

الموز: يحتوي الموز على تركيبة غنية من المواد المغذية، ويمكن أن يُساهم في فقدان الوزن بسرعة وتحقيق نوم عميق.

من الجدير بالذكر أنه يجب استشارة خبير التغذية قبل اتباع نظام غذائي جديد أو إجراء أي تغييرات كبيرة في نمط الحياة الغذائي.