يبحث الكثير من الناس عن مشروبات يمكن الاعتماد علىها في التخلص من سموم الجسم، وقدم موقع "eat this" مجموعة من المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها صباح كل يوم.

مشروبات تساعد الجسم في التخلص من السموم

عصير البنجر هو مشروب غني بالمغذيات يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات، ويحتوي هذا العصير على البنجر والزنجبيل والجزر والتفاح والليمون وماء جوز الهند، فالبنجر غني بالنترات الغذائية التي تعزز تدفق الدم بشكل أفضل وأداء التمارين الرياضية، في حين أن إضافة الزنجبيل والليمون يعزز خصائصه في إزالة السموم.

عصير الليمون والزنجبيل، هذا المشروب يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، فكل ما عليك سوى خلط الليمون والزنجبيل في الماء الدافئ لصنع مشروب مهدئ يدعم عملية الهضم ويوفر فوائد مضادة للالتهابات.

كما يمكن تحضير عصير الليمون والزنجبيل والكركم، وهي جرعة قوية مليئة بخصائص تعزيز المناعة، وذلك يتم من خلال الجمع بين فوائد الكركم المضادة للالتهابات والدعم الهضمي للليمون والزنجبيل، توفر هذه الجرعات الصحية طريقة سريعة ومريحة لتقوية جهاز المناعة لديك ومكافحة الالتهابات.