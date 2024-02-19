النخيل أولها.. زيوت طهي يجب وقف استخدامها فورًا

الفجر الطبي
زيوت طعام
زيوت طعام

تؤثر زيوت الطهي بشكل كبير على صحة الأنسان، لذا اشارتقرير نشره موقع “تايمز أوف انديا”، إلى عدد من المخاوف الصحية المحتملة المرتبطة ببعض زيوت الطهي الشائعة، وسط تقديم الخبراء عدة نصائح بشأن ضرورة اتخاذ خيارات جيدة في المطبخ لدعم صحتك العامة.

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النخيل أولها.. زيوت طهي يجب وقف استخدامها فورًا 

زيت النخيل: هو زيت غني بالدهون المشبعة، والتي عند تناولها بكميات زائدة، يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض القلب.

زيت الذرة: يحتوي زيت الذرة، مثله مثل الزيوت النباتية، على مستويات عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، والإفراط في تناول أحماض أوميجا 6 الدهنية في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب، ولتحقيق التوازن في تناول أوميغا 6، لذا أكمل نظامك الغذائي بالأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

زيت فول الصويا: يستخدم زيت فول الصويا على نطاق واسع في الأطعمة المصنعة، وهو مصدر آخر للأحماض الدهنية أوميغا 6 المفرطة، ومن الأفضل اختيار منتجات الصويا غير المعالجة واستخدام زيت فول الصويا باعتدال، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بمصادر أوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز.

بعض أنواع زيت الزيتون: يعرف عن زيت الزيتون فوائده الصحية، خاصة عند استخدامه لتزيين السلطات والأطباق، ومع ذلك، فهو يحتوي على نقطة دخان أقل من بعض الزيوت الأخرى، ما يعني أنه غير مناسب للطهي على حرارة عالية، وللحفاظ على قيمته الغذائية يفضل الطهي به في درجات حرارة منخفضة، أو استخدامه مع السطات وتزيين الأطباق.

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