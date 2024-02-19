هوس الجلد.. مرض يصيب النساء أكثر من الرجال

يقول الخبراء إن تكرر الرغبة المتكررة في تحسس جلدك وخاصة تلك الأجزاء التي تظهر بجوار أظافرك، هي علامة واضحة على وجود مرض يسمى “هوس الجلد” وهو نوع غير معروف من اضطراب الوسواس القهري، وفقًا لما جاء في تقرير صحيفة الديلي ميل البريطانية.

أظهرت طبيبة الأقدام المقيمة في لوس أنجلوس، الدكتورة دانا بريمز، لمتابعيها البالغ عددهم 2.3 مليون متابع كيف تبدو الحالة باستخدام مقطع فيديو لشخص ينقر إصبعه، وقد الأطباء بتشخيص الاضطراب عندما يحاول الشخص التخلص من الجلد الزائد الذي ظهر حتى إلى درجة الضرر أو الجروح، وقالت أن السبب الدقيق غير مفهوم تمامًا، لكن التوتر والقلق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

على الرغم من أنه يعتبر شكلًا من أشكال اضطراب الوسواس القهري، إلا أن هناك اختلافات رئيسية، على سبيل المثال، لا تأتي مشكلة الجلد دائمًا مصحوبة بأفكار وسواسية، وعادةً لا يؤذي الأشخاص المصابون بالوسواس القهري أنفسهم عمدًا، أحد العناصر الأساسية في هوس الجلد هو القسوة في النزع.

التخلص من مرض هوس الجلد



هناك نوعان للتخلص من الجلد، إما تلقائيًا وهو ما يحدث غالبًا دون أن يفكر فيه الشخص أو مركزًا، وهو عندما يتم تخصيص الوقت لهذه العادة وهذا ما يصاب بالاضطراب، وهذا يمكن أن يترك المرضى عرضة للإصابة بعدوى خطيرة محتملة ويؤثر على العمل والحياة الاجتماعية والأنشطة اليومية الأخرى، وفقًا لمؤسسة الوسواس القهري الدولية.

تظهر الدراسات أن هذه الحالة تؤثر في الغالب على النساء وأولئك الذين يعانون من القلق، ويمكن أن تنجم عن صدمات الحياة.