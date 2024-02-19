هوس الجلد.. مرض يصيب النساء أكثر من الرجال

الفجر الطبي
هوس الجلد
هوس الجلد

 يقول الخبراء إن تكرر الرغبة المتكررة في تحسس جلدك وخاصة تلك الأجزاء التي تظهر بجوار أظافرك، هي علامة واضحة على وجود مرض يسمى “هوس الجلد” وهو نوع غير معروف من اضطراب الوسواس القهري، وفقًا لما جاء في تقرير صحيفة الديلي ميل البريطانية.

txt

تحصين 183 ألف رأس ماشية ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمنوفية

txt

جامعة الفيوم: مبادرة المسح الشامل لطلاب كلية الآثار للكشف مرض السمنة

أظهرت طبيبة الأقدام المقيمة في لوس أنجلوس، الدكتورة دانا بريمز، لمتابعيها البالغ عددهم 2.3 مليون متابع كيف تبدو الحالة باستخدام مقطع فيديو لشخص ينقر إصبعه، وقد الأطباء بتشخيص الاضطراب عندما يحاول الشخص التخلص من الجلد الزائد الذي ظهر حتى إلى درجة الضرر أو الجروح، وقالت أن السبب الدقيق غير مفهوم تمامًا، لكن التوتر والقلق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

على الرغم من أنه يعتبر شكلًا من أشكال اضطراب الوسواس القهري، إلا أن هناك اختلافات رئيسية، على سبيل المثال، لا تأتي مشكلة الجلد دائمًا مصحوبة بأفكار وسواسية، وعادةً لا يؤذي الأشخاص المصابون بالوسواس القهري أنفسهم عمدًا، أحد العناصر الأساسية في هوس الجلد هو القسوة في النزع.

 

التخلص من مرض هوس الجلد


هناك نوعان للتخلص من الجلد، إما تلقائيًا وهو ما يحدث غالبًا دون أن يفكر فيه الشخص أو مركزًا، وهو عندما يتم تخصيص الوقت لهذه العادة وهذا ما يصاب بالاضطراب، وهذا يمكن أن يترك المرضى عرضة للإصابة بعدوى خطيرة محتملة ويؤثر على العمل والحياة الاجتماعية والأنشطة اليومية الأخرى، وفقًا لمؤسسة الوسواس القهري الدولية.

 تظهر الدراسات أن هذه الحالة تؤثر في الغالب على النساء وأولئك الذين يعانون من القلق، ويمكن أن تنجم عن صدمات الحياة.

هوس الجلد مرض يصيب النساء أكثر من الرجال النساء الرجال مرض يصيب النساء مرض للرجال امراض تصيب النساء اكثر من الرجال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل بالأسماء| وضع المحكوم عليهم بالسجن بـ "جماعة حازمون" تحت مراقبة الشرطة

عاجل.. الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 عاما لـ 2 آخرين من جماعة “حازمون” الإرهابية

وكيل ديفيز يخون ريال مدريد

عاجل.. إلغاء براءة مرتضى منصور في سبّ وقذف محمود الخطيب

ماركا: مبابي يوقع لريال مدريد حتى 2029

"رفعوا قضايا علينا".. تعليق غير متوقع من عضو الزمالك السابق عن زيارة الأهلي

عاجل.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في قضية "جماعة حازمون الإرهابية"

عاجل| الخطيب يدعو مجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي