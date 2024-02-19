كيفية استعادة حساب فيسبوك دون رقم هاتف أو إيميل بخطوات بسيطة

عند فقدان كلمة مرور حسابك على فيسبوك أو تعرض حسابك للاختراق مع تغيير رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، يمكن أن تواجه تحديات في استرجاع حسابك.

ومع ذلك، هناك طرق يمكنك استخدامها لاستعادة حسابك حتى إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجلين على حسابك.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لاستعادة حساب فيسبوك دون رقم الهاتف أو الإيميل:

طرق استرجاع حساب فيسبوك دون رقم الهاتف أو الإيميل:

1. إذا نسيت كلمة المرور، اضغط على "نسيت كلمة المرور" عند تسجيل الدخول واتبع الخطوات لإعادة تعيين كلمة المرور باستخدام البريد الإلكتروني المسجل.

2. ادخل عنوان البريد الإلكتروني المستخدم لإنشاء حسابك على فيسبوك واتبع الخطوات لإعادة تعيين كلمة المرور.

استرجاع الحساب دون إيميل:



للاسترجاع حساب فيسبوك دون إيميل، قم باتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى موقع فيسبوك واضغط على "هل نسيت كلمة السر؟".

2. أدخل رقم هاتفك المرتبط بحساب فيسبوك أو ادخل اسم حسابك.

3. ستظهر معلومات حول حسابك المرتبط بالرقم أو بالاسم.

4. اختر حسابك من القائمة المعروضة.

5. ثم اختر إحدى الطرق المتاحة لتأكيد حسابك من خلال إرسال رسالة على رقم الهاتف أو تأكيد الإيميل.

6. انسخ الرمز الذي سيتم إرساله إلى رقم هاتفك.

7. الصق الرمز في الحقل المخصص على صفحة استعادة حساب فيسبوك.

8. اضغط على إرسال.