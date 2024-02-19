موعد توقف الدوري بناء على رغبة حسام حسن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

على ضوء تقرير إدارة رابطة الأندية المصرية، تم عقد اجتماع مساء السبت بين الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن. 

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تم خلال الاجتماع عرض خطة العمل المستقبلية للفترات القادمة، وتحديدًا التوقفات الدولية في شهر مارس ويونيو.

أكدت الرابطة في بيانها دعمها المستمر لمنظومة كرة القدم في مصر، مع التركيز على مصلحة المنتخب الوطني كأحد أولوياتها لضمان تحضير فعّال لتصفيات كأس العالم 2026.

تم إصدار بيان رسمي يحمل نتائج الاجتماع، حيث أعلنت الرابطة توقف الدوري بالتنسيق مع رغبة حسام حسن، حيث سيتم تعليق المباريات بعد الجولة الأخيرة في 12 مارس قبل فترة التوقف الدولي الأول، وسيتم تعليقه مرة أخرى بعد الجولة الأخيرة في 27 مايو قبل فترة التوقف الدولي الثانية. 

سيتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري العام بعد تعديلاته خلال 48 ساعة.

منتخب مصر، الذي خرج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في دور الـ16 بعد هزيمته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، يستعد حاليًا لخوض دورة ودية في الإمارات خلال شهر مارس، استعدادًا لتصفيات كأس العالم في يونيو المقبل.

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