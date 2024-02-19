لجميع المؤهلات.. فرص عمل بشركة اكسبشن

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بوابة الفجر

تعلن شركة بيكرز للصناعات الغذائية "اكسبشن"، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال صناعة الحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات، عن فتح باب التوظيف لشغل عدة وظائف شاغرة متاحة لحملة جميع المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، مع توفير رواتب مجزية وحوافز جذابة. 

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وفيما يلي عرض لشروط التقديم والوظائف المتاحة:

وظائف شركة اكسبشن:

- مطلوب ويتر كافيهات وكبات خبرة.
- مطلوب كاشير حلواني.
- مطلوب بائعين داخل الفروع.
- مطلوب مساعدين شيفات غربي وشرقي خبرة.
- مطلوب أفراد أمن.
- مطلوب عمال خدمات ونظافة.

الشروط والمزايا:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علي أقل تقدير متوسط، ويفضل أن يمتلك خبرة سابقة في نفس المجال. يجب أن يكون العمر أقل من 47 سنة، ويُفضل تقديم موقف واضح من التجنيد.

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