ديوان الخدمة المدنية في الكويت قد حدد مواعيد العمل الحكومي خلال شهر رمضان 2024 بنظام الدوام المرن، حيث يتم تقليص ساعات العمل للموظفين الحكوميين إلى 4 ساعات ونصف يوميًا.

تم تحديد بداية شهر رمضان الفضيل وفق التقويم الفلكي للعجيري في الكويت، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر الصيام في الاثنين 11 مارس 2024.

فيما يخص مواعيد العمل الحكومي خلال رمضان، سيكون الدوام للجهات الحكومية في الكويت لعدد 4 ساعات ونصف يوميًا.

يُسمح للجهات الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل محدد لحضور وانصراف، أو ترك الاختيار للموظف بين ميعادي عمل، مع الالتزام بفترة السماح للموظف تبلغ 15 دقيقة في بداية أو نهاية الدوام.

مواعيد العمل الحكومي خلال شهر الصيام

يتم تحديد الفترات الزمنية للدوام كما يلي:

- من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 1 بعد الظهر.

- من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر.

- من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 بعد الظهر.

- من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2:30 عصرًا.

- من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.