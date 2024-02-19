من هو أحمد نبيل الفضل مرشح انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024؟

أفادت مصادر موثوقة بأن النائب السابق أحمد نبيل الفضل سيشارك في انتخابات مجلس الأمة 2024 في الكويت.

يُقدم هذا التقرير نبذة عن سيرة السيد أحمد نبيل الفضل، الذي يعتبر مرشحًا بارزًا في الانتخابات المقبلة.

ومن المتوقع صدور مرسوم حل للمجلس الحالي خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن تكون انتخابات "أمة 2024" تحمل منافسة قوية في الدوائر الخمس.

من هو احمد نبيل الفضل؟

أحمد نبيل الفضل، البالغ من العمر 46 عامًا، هو ابن النائب السابق نبيل الفضل، وكان عضوًا في مجلس الأمة عام 2016.

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الكويت ويعمل في مجال الأعمال الحرة.

سيخوض أحمد نبيل الفضل انتخابات مجلس الأمة في الدائرة الثالثة، ويتميز بتخصصه في إعادة تأهيل وهيكلة المشاريع المتعثرة، وحاز على شهادات عليا في التمويل والسوق العربية. يُذكر أنه شغل عدة مناصب قيادية في مختلف الشركات.