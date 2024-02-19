أفادت عدة مصادر بأن الدكتور علي عبد الرحمن الكندري يستعد للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي المقبلة في عام 2024.

يُقدم هذا التقرير نظرة موجزة عن السيرة الذاتية للدكتور علي عبد الرحمن الكندري، مرشح انتخابات مجلس الأمة 2024، ويتضمن أبرز المعلومات من مصدر ويكيبيديا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات في الساعات القليلة القادمة.

من هو علي عبد الرحمن الكندري مرشح انتخابات مجلس الأمة الكويتية 2024؟

الدكتور علي عبد الرحمن الكندري، أستاذ التاريخ في جامعة الكويت ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس، حاز على درجة الدكتوراه في التاريخ المعاصر من جامعة اكستر في المملكة المتحدة، وحاز على الماجستير في الدراسات العربية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاز على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الكويت.

يتطلع الدكتور علي عبد الرحمن الكندري للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الأولى، وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في انتخابات مجلس الأمة 2023 في نفس تلك الدائرة.