الدولية للمحاصيل الزراعية تُعلن عن أرباحها المستقلة خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية نتائج أرباحها النصف سنوية للعام المالي 2024/2023، حيث سجلت زيادة بنسبة 70.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. 

وصلت أرباح الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 إلى 201 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة عن الـ 118 مليون في نفس الفترة من العام المالي السابق.

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وأعلنت الشركة أيضًا عن عقد جمعية عمومية غير عادية في 13 مارس 2024 لمناقشة جدول الأعمال، وتضمنت الإعلانات الأخيرة عن كفالة بقيمة 80 مليون جنيه مصري من شركة إبدأ للصناعات الكيماوية لدى البنك الزراعي المصري. 

يُشار إلى أن شركة إبدأ هي جزء من مجموعة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

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