من هو شيلهافي مدرب منتخب عمان الجديد؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح الاتحاد العماني لكرة القدم في جلب المدير الفني التشيكي المتميز ياروسلاف شيلهافي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم، وذلك بعد توليه المسؤولية من الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش. 

نستعرض نبذة عن سيرة المدرب الجديد شيلهافي، ويسلط الضوء على تاريخه المهني وتجاربه السابقة مع المنتخبات والأندية، حيث يمتد عقده مع منتخب عمان حتى عام 2026. 

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ينتظر المدرب التحديات في تصفيات آسيا المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا.

من هو شيلهافي مدرب منتخب عمان الجديد؟

لياروسلاف شيلهافي، مواليد عام 1961، هو مدرب تشيكي بارع، شغل منصب المدير الفني لمنتخب التشيك الأول من 2018 إلى 2023، حيث قاد الفريق للوصول إلى دور الربع النهائي في كأس أمم أوروبا 2020. 

 

بدأ شيلهافي مسيرته كلاعب مدافع وحصل على الدوري الممتاز التشيكي عام 2017 مع نادي سلافيا براغ، وكذلك عام 2012 عندما كان مدربًا لنادي سلوفان.

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