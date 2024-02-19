انخفاض حاد يضرب اسعار الحديد اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

تُعد صناعة الحديد من بين أهم القطاعات على مستوى العالم، إذ يشكل عنصرًا أساسيًا في العديد من المشاريع الهندسية والصناعات المختلفة. يتطلب الكثيرون معرفة أسعار الحديد اليوم لتحديد تكلفة مشاريعهم ومشترياتهم اليومية. 

في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا كبيرًا نتيجة زيادة الطلب وتقلبات سوق المعادن العالمية.

أكد رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات تلفزيونية أن انخفاض سعر الدولار وتدخل الدولة أدى إلى تراجع الأسعار في السوق بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12 ألف جنيه. 

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 في الأسواق

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انخفاض غير متوقع في أسعار الحديد اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

وأشار إلى أن أسعار المواد تتراوح بين 48 و49،920 جنيه على أرض المصنع، وتصل إلى العملاء في المحافظات الصعيدية بين 50 و52 أو 53 ألف جنيه. 

كما أوضح أن مواد البناء متوفرة بشكل كاف، ورغم استقرار أسعار الأسمنت، إلا أن هناك حالة من الركود تؤدي في بعض الأحيان إلى تصدير بعض المصانع لتوفير الحصيلة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مما قد يسبب نقصًا في بعض السلع في السوق.

فيما يتعلق بأسعار الحديد اليوم، فإن سعر طن الحديد الاستثماري وصل إلى 54973 جنيهًا، وتتفاوت أسعار أنواع أخرى من الحديد، حيث يبلغ سعر حديد عز 55432 جنيهًا للطن، ويتراوح حديد المصريين نحو 50 ألف جنيه للطن.

 بينما يتراوح سعر حديد مصر ستيل بين 49700 و50400 جنيه للطن لمختلف الأنواع.

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