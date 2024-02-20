عروض كازيون اليوم الثلاثاء 20-2-2024 "عروض لا تُقاوم"

أخبار مصر
عروض كازيون اليوم
عروض كازيون اليوم الثلاثاء 20-2-2024 “خصومات ضخمة وأسعار لا

عروض كازيون اليوم الثلاثاء 20-2-2024 "عروض لا تُقاوم"، من بين الأشياء التي يبحث عنها المواطنون اليوم هي عروض متجر كازيون في الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، يُعتبر ماركت كازيون واحدًا من أكبر المؤسسات التجارية في مصر، حيث تتواجد فروعه في مختلف مناطق البلاد. 

يقوم المتجر بشكل معتاد بتقديم عروض على منتجاته بهدف جذب العملاء وإرضائهم، ويأتي آخر هذه العروض في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يهتم المواطنون بتجهيزاتهم الغذائية لهذا الشهر الفضيل بأسعار مناسبة في هذا المقال، سنسلط الضوء على أبرز هذه العروض.

عروض كازيون اليوم الثلاثاء 20-2-2024

من أبرز المنتجات في عروض اليوم التالي:

  • عبوة دقيق الأطيب الورقية 1 كجم بسعر 28.95 جنيه بدلا من 31.95 جنيه.
  • عبوة فاين بيبي 58 قطعة مقاس 4 بسعر 279.95 جنيه بدلا من 344.95 جنيه، عبوة بامبرز كليوت 58 قطعة مقاس 5 بسعر 299.95 جنيه بدلا من 394.95 جنيه.
  • عبوة جبنه دومتي عادي 1 كجم أنواع مختلفة بسعر 69.95 جنيه، عبوة جبنة دومتي بلاس 1 كجم أنواع مختلفة بسعر 71.95 جنيه.
  • 1 كجم طماطم بسعر 5.95 جنيه بدلا من 8.95 جنيه، 3 كجم بطاطس بسعر 24.95 جنيه بدلا من 42.95 جنيه.
  • 1 كجم تفاح سكري مستورد بسعر 49.95 جنيها بدلا من 62.95 جنيه.
  • 1 عبوة لبن اشطه أو مليكي لاند حليب كامل الدسم حجم 450 مللي بسعر 12.50 بدلا من 13.25 جنيها.

كرتونة ماركت أوكازيون رمضان

وبالطبع يقدم ماركت أوكازيون كرتونة رمضان كعادة كل عام وأسعارها هي:

  • كرتونة الخير بسعر 189.95 جنيه، ومكوناتها: 1 كيس رز 900 جرام، 3 أكياس مكرونة 280 جراما، 1 زجاجة زيت خليط 700 مللي، 1 كيس سكر 1 كجما، 1 علبة شاي ناعم 40 جراما، 1 علبة صلصة طماطم 280 جراما.
txt

مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل كوبرا وموعد العرض الرسمي

txt

اعرف معاني هذه الادعية.. "اللهم بارك لنا في رمضان وفي أعمالنا"

أهم ما يقدمه ماركت كازيون

وتشمل عروض ماركت كازيون العديد من المنتجات التي تهم المستهلك المصري، وتناسب كل الفئات والمستويات الاجتماعية، وسنحاول إلقاء الضوء على أبرز أقسام تلك المنتجات في السطور التالية:

  • الأرز والبقوليات والزيوت والسمن والمعلبات.
  • منتجات الألبان والمشروبات.
  • المعجنات والمخبوزات ومستلزمات الخبيز ومنتجات الإفطار.
  • البسكويت والحلويات والشكولاتة والمقرمشات.
  • التوابل ومستلزمات الأكل.
  • الفاكهة والخضروات، والمأكولات الباردة والمجمدة.
  • منتجات النظافة والمنتجات الورقية، منتجات العناية بالطفل ووجبات الأطفال.
  • منتجات التجميل والعناية والنظافة الشخصية.
عروض كازيون اليوم الثلاثاء 20 الخارجيه مهرجان كان خصومات ضخمة وأسعار لا تنافس متجر كازيون منتجاته عروض كازيون اليوم الثلاثاء عروض كازيون اليوم الثلاثاء
Elfagr.org

مواد متعلقة

بأقل الأسعار.. عروض كازيون لآخر فبراير 2024

عروض فلكلورية مبهجة في افتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11

الأكثر قراءة

رضا عبدالعال يشيد بصفقة الزمالك: الأفضل بين كل اللاعبين

رضا عبد العال ينتقد مدرب الزمالك لهذا السبب

اذكار الصباح والمساء للحفاظ على الذكر والتقرب إلى الله

عاجل - متى تنتهي الحرب بين فلسطين وإسرائيل؟.. الذكاء الاصطناعي يجيب

الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم الدوري المصري الصيف المقبل

موعد أول يوم رمضان المانيا 2024 وموعد صلاة الفجر والمغرب

في هذا الموعد.. عمر خيرت يحيى حفلين بدار الأوبرا

نيرة الأحمر: مجلس إدارة الزمالك ينتهج العمل المؤسسي من أجل النجاح.. والعلاقات الطيبة بين الناديين هى الوضع الطبيعي