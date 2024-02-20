عروض كازيون اليوم الثلاثاء 20-2-2024 "عروض لا تُقاوم"، من بين الأشياء التي يبحث عنها المواطنون اليوم هي عروض متجر كازيون في الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، يُعتبر ماركت كازيون واحدًا من أكبر المؤسسات التجارية في مصر، حيث تتواجد فروعه في مختلف مناطق البلاد.

يقوم المتجر بشكل معتاد بتقديم عروض على منتجاته بهدف جذب العملاء وإرضائهم، ويأتي آخر هذه العروض في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يهتم المواطنون بتجهيزاتهم الغذائية لهذا الشهر الفضيل بأسعار مناسبة في هذا المقال، سنسلط الضوء على أبرز هذه العروض.

عروض كازيون اليوم الثلاثاء 20-2-2024

من أبرز المنتجات في عروض اليوم التالي:

عبوة دقيق الأطيب الورقية 1 كجم بسعر 28.95 جنيه بدلا من 31.95 جنيه.

عبوة فاين بيبي 58 قطعة مقاس 4 بسعر 279.95 جنيه بدلا من 344.95 جنيه، عبوة بامبرز كليوت 58 قطعة مقاس 5 بسعر 299.95 جنيه بدلا من 394.95 جنيه.

عبوة جبنه دومتي عادي 1 كجم أنواع مختلفة بسعر 69.95 جنيه، عبوة جبنة دومتي بلاس 1 كجم أنواع مختلفة بسعر 71.95 جنيه.

1 كجم طماطم بسعر 5.95 جنيه بدلا من 8.95 جنيه، 3 كجم بطاطس بسعر 24.95 جنيه بدلا من 42.95 جنيه.

1 كجم تفاح سكري مستورد بسعر 49.95 جنيها بدلا من 62.95 جنيه.

1 عبوة لبن اشطه أو مليكي لاند حليب كامل الدسم حجم 450 مللي بسعر 12.50 بدلا من 13.25 جنيها.

كرتونة ماركت أوكازيون رمضان

وبالطبع يقدم ماركت أوكازيون كرتونة رمضان كعادة كل عام وأسعارها هي:

كرتونة الخير بسعر 189.95 جنيه، ومكوناتها: 1 كيس رز 900 جرام، 3 أكياس مكرونة 280 جراما، 1 زجاجة زيت خليط 700 مللي، 1 كيس سكر 1 كجما، 1 علبة شاي ناعم 40 جراما، 1 علبة صلصة طماطم 280 جراما.

أهم ما يقدمه ماركت كازيون

وتشمل عروض ماركت كازيون العديد من المنتجات التي تهم المستهلك المصري، وتناسب كل الفئات والمستويات الاجتماعية، وسنحاول إلقاء الضوء على أبرز أقسام تلك المنتجات في السطور التالية: