وزارة التموين تعلن صرف سكر اضافي علي بطاقة التموين، صرف سكر اضافي على التموين، وزارة التموين أعلنت مؤخرًا عن قرار جديد يُعتبر بشرى سارة للمواطنين المستحقين لبطاقات التموين، حيث سيتم صرف كمية إضافية من السكر بسعر مخفض وفقًا لهذا القرار، سيتم توفير سكر إضافي بسعر 27 جنيهًا فقط على البطاقات التموينية.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الأسر الفقيرة وتخفيف العبء المالي عنهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفير احتياجات الأسر من المواد الغذائية.

صرف سكر اضافي على التموين

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعزيز توزيع كميات إضافية من السكر على بطاقات التموين، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وذلك خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

يستمر توفير السكر مجانًا بواقع 2 كيلو للبطاقة الواحدة لأربعة أشخاص فأكثر، و1 كيلو للبطاقة لثلاثة أشخاص فأقل. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للمواطنين شراء كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلوغرام الواحد.

وبحسب أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، فإن عدد المستفيدين من دعم السكر يبلغ 63 مليون مواطن، ما يُعادل نحو ثلثي سكان مصر.

تعليمات صرف السكر الحر

صرف سكر اضافي على التموين، بناءً على التوجيهات الجديدة، يُلزم جميع المديريات بالالتزام بالتوجيه الوزاري رقم 31 لعام 2023 الصادر في 18 كانون الأول 2023، والذي يتضمن بيان الموقف المتخذ بشأن التوزيع المجاني للسكر مع البطاقات التموينية.

تم إصدار هذا التوجيه استنادًا إلى تقرير مقدم إلى وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم عرض لإنهاء الحصة التموينية في الشهر القادم، مع إصدار إنذار لأي صرف أو منفذ للجمعيات التي لم تقم بالاستلام.