"رمضان جانا" موعد شهر رمضان 2024 في مصر وباقي الدول العربية، يبحث العديد من الأشخاص عن موعد شهر رمضان المبارك 2024 من خلال محركات البحث العالمية، ويسرنا أن نعلن لكم موعد شهر رمضان 2024، حيث يقترب وقت أحد أجمل الشهور بنفحاته الرائعة.

أعلن الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان المبارك، حيث من المتوقع أن يحل رمضان فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024.

ينتظر مسلمو العالم هذا الشهر الكريم بفرح وبهجة، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية تفاصيل أكثر في الأسطر

موعد شهر رمضان 2024

يتطلع الكثيرون في كافة أنحاء العالم لمعرفة موعد شهر رمضان 2024، وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان في يوم 29 من شعبان 1445، وسوف يتم بعدها الإعلان رسميًا عن موعد شهر رمضان المبارك.

ويشير الحساب الفلكي أن هلال شهر رمضان سوف يولد في تمام الساعة 11.2 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، 29 شعبان 1445 وهو المتمم لشهر شعبان 1445، ويبدأ شهر رمضان فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 لمدة 30 يومًا.

موعد شهر رمضان 2024.. فضل شهر رمضان

موعد شهر رمضان 2024 .. شهر رمضان من أعظم شهور السنة فهو شهر تتنزل فيه الرحمات وهو شهر الطاعة وتلاوة القرآن الكريم ومن أهم فضائله ما يلي: