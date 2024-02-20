"لهواة التميز والرقي" موعد فتح حجز شقق مشروع داره في 8 محافظات بمقدم 70 ألف جنيه، حجز شقق في مشروع داره أصبح من أبرز الاهتمامات التي تشهدها الجماهير حاليًا. يسعى المواطنون لفهم جميع التفاصيل المتعلقة بشقق الإسكان في هذا المشروع.

بعد إعلان رئيس صندوق التنمية الحضرية، المهندس خالد صديق، عن جميع الشروط المطلوبة للحصول على هذه الشقق، يتم تقديم مشروع داره حاليًا في نحو 8 محافظات مختلفة في جمهورية مصر العربية، بنظام تقسيط مريح تابعونا للتعرف على جميع التفاصيل بشكل شامل.

حجز شقق مشروع داره

قام صديق بالتوضيح في تصريحات التيلفزيون بأن لا يتواجد أي شروط أو قيود للقيام بالتقديم على شقق الإسكان لمشروع داره ب 8 محافظات، بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن يمكن للذين قد حصلوا على شقق الإسكان بالدولة أن يحصلون على شقق الصندوق بمشروع داره.

كما تم التوضيح بأن أسعار شقق الصندوق تترواح من بين 760 ألف جنية و4 ملايين و640 ألف جنية، ونظام السداد يتمثل بدفع 15٪ من سعر الوحدة المقدم عليها لحجزها، وتقسيط باقي سعرها على 5 سنوات ولا يوجد أي فوائد، وحتى الآن لم يتم توضيح الموعد الجديد لفتح حجز شقق داره المرحلة الثانية.

حجز شقق مشروع داره .. مساحات شقق الصندوق مشروع داره

تبعا لصندوق التنمية تم الإبلاغ بأن متوسط مساحات الشقق بالصندوق بمدينة نصر 182 متر “3 حمامات- 3 غرف” ويتم تشطيب الشقق سوبر لوكس، ويتم تسليم الشقة إلى العميل في خلال سنتين، ويتم سداد أقساط الشقة على 5 سنوات.

وعند دفع سعر الوحدة السكنية بالكامل يتم خصم 8٪ من سعر الشقة، وقام صندوق التنمية بالإعلان عن الخط الساخن الخاص بالمشروع وهو 15444، وهذا لتسهيل على المواطنين الذين يودون حجز الشقق التواصل معاهم.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الموضوع السابق كل ماتريد معرفتة عن موعد فتح حجز شقق مشروع داره في 8 محافظات بمقدم 70 ألف جنيه،ومتابعة كيفية حجز شقق في مشروع داره أصبح من أبرز الاهتمامات التي تشهدها الجماهير حاليًا.